Neznámy vandal opäť počmáral známu pražskú pamiatku: Dvojmetrové grafity na Karlovom moste!

Najkrajšie mesto sveta z roku 2021 bolo poškvrnené.

Môže za to neznámy vandal, ktorý svoje maliarske schopnosti opäť raz predviedol na Karlovom moste v Prahe. Za jeho dvojmetrové grafity mu teraz hrozia až tri roky basy! Karlov most je pamiatka, nie maliarske plátno! Koľkokrát to ešte polícia musí opakovať?

To si zrejme muži zákona hovoria zakaždým, keď im nahlásia ďalšie poškodenie najstaršieho stojaceho mosta cez rieku Vltava. Najnovšie polícia pátra po neznámom vandalovi, ktorý v noci zo stredy na štvrtok posprejoval Karlov most dvojmetrovými grafitmi. „V prípade dolapenia hrozí páchateľovi za trestný čin poškodenia cudzej veci trest odňatia slobody v dĺžke až troch rokov,“ uviedla pre Denik.cz policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová.

O odstránenie tohto „diela“ sa ešte vo štvrtok popoludní museli postarať pražské technické služby TSK. Podľa slov hovorkyne TSK Barboby Liškovej sa však ešte musia odstrániť čierne zvyšky farby, ktoré na moste zostali. „To treba vykonať šetrne, aby sa nepoškodil kameň,“ dodala Lišková.