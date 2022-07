Silná fotka chlapca v Mariupoli sa stala známa po celom svete: Mladíkovu odvahu ocenil i Zelenskyj

Odvahu mladého muža ocenil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Urobil tak vo svojom videopríhovore, ktorého záznam i prepis sa objavil na oficiálnej stránke prezidentskej kancelárie v komunikačnej aplikácii Telegram, kde ho zmonitorovala agentúra TASR.

Mariupol, in front of the bombed drama theater where hundreds of people died. Mariupol is Ukraine. 💔 pic.twitter.com/OE88pkI6fE