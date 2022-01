Čo všetko vlastní najbohatší tínedžer v Dubaji? Padne vám sánka! Slávneho boxera vyzýva na zápas

Flotila super áut, tisíce luxusných tenisiek a milióny dolárov. To je len zlomok z toho, čo všetko vlastní najbohatší tínedžer v Dubaji.

Najbohatší tínedžer Dubaja a syn vplyvného magnáta, Rashed Saif Belhasa, je na sociálnych sieťach známy ako Money Kicks. Ako informuje blesk.cz, čerstvý dvadsiatnik ukazuje cez sociálne siete svoj luxusný život a sledujú ho milióny používateľov po celom svete. Flotilu áut vlastnil ešte predtým, než mal vôbec vodičský preukaz.

Rashed Saif Belhasa sa preslávil iba v jedenástich rokoch, keď začal na YouTube nahrávať videá. Na TikToku ho sleduje vyše štvrť milióna ľudí, na Instagrame cez dva milióny a na platforme YouTube má necelých 3,5 milióna odoberateľov.

Na sieťach mladý milionár ukazuje rodný dom, ktorý patrí medzi jeden z najdrahších v Dubaji, obrovskú zbierku drahých tenisiek a oblečenia. Založil si aj vlastný e-shop a je tiež spolumajiteľom pánskeho streetwearového oblečenia známeho ako „KA-1“. Okrem módy sa zaujíma aj o luxusné autá. Ako informoval britský Daily Star, Rashed vlastní napríklad Cadillac Escapade, Lamborghini Aventador, Ferrari F2 Berlanetta alebo Rolls Royce Wraith. O láske k autám svedčí aj to, že Rashed väčšinu áut vlastnil ešte skôr, ako bol plnoletý a mohol vo vozidlách vôbec jazdiť.

Rashedovú popularitu si všímajú aj známe osobnosti. Na jeho kanáli na YouTube sa objavilo už toľko hviezd, že by sa za to nemusela hanbiť ani televízna produkcia. Vo videách sa objavila napríklad speváčka Mariah Carey, futbalista Cristiano Ronaldo, speváčka Rihanna, alebo boxer Floyd Mayweather. Posledného spomínaného by rád influencer vyzval na boxerský zápas. „Ja som pripravený, ak si aj ty!“ zverejnil v príspevku na Instagrame pred pár dňami mladý milionár.