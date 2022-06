Čaputová sa pridáva k lídrom EÚ: Štatút kandidátov pre Ukrajinu i Moldavsko je výsledkom našej jednoty

Na twitterovom účte to v reakcii na štvrtkové rozhodnutie lídrov EÚ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Gratulujem obyvateľom Ukrajiny, Moldavska i Gruzínska, naším budúcim spojencom v EÚ," dodala prezidentka.

I applaud #EUCO for granting candidate status to #Ukraine & #Moldova & giving the European perspective to #Georgia. It’s a result of joint efforts & a historic moment of #EU unity & resolve. Congrats to the people of Ukraine, Moldova & Georgia: our common future lies in the EU.