Razia FBI v sídle exprezidenta: Trump si mal z Bieleho domu odniesť tajné dokumenty

Agenti FBI prehľadali floridské sídlo Mar-a-Lago, ktoré patrí exprezidentovi Donaldovi Trumpovi. Otvorili mu aj sejf. Pátrali po tajných dokumentoch, ktoré si tam mal bez povolenia odniesť z Bieleho domu.

Keď v januári 2021 Trump opúšťal Biely dom, vzal si so sebou aj množstvo dokumentov, ktoré nemal právo odniesť. Začiatkom tohto roka sa k nim konečne dostali pracovníci Národného archívu, ktorý má povinnosť tieto dokumenty uchovávať. Bolo ich dokopy 15 škatúľ, ale zjavne neboli všetky. Po ďalších teraz pátra FBI a v pondelok podnikli agenti veľkú raziu v Trumpovom sídle Mar-a-Lago.

Exprezident bol v tom čase v New Yorku. O razii bol ako prvý informovaný jeho syn Eric Trump. K floridskému sídlu vzápätí zamierilo množstvo Trumpových fanúšikov, aby proti akcii FBI protestovali. Podľa republikánov ide o snahu odstaviť Trumpa od možnosti, aby v roku 2024 kandidoval znova. Ak by ho uznali za vinného zo zneužívania tajných dokumentov, nemohol by sa uchádzať o žiadnu verejnú funkciu.