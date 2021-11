Gerrard po odchode stratil rešpekt fanúšikov Rangers: Je to zradca a had!

Ešte pred pár týždňami si pri otázkach ohľadom odchodu z Rangers klepal na čelo a podobné zvesti označoval ako hlúpe nezmysly. Dnes je už v čerstvej pozícii nového hlavného trénera anglickej Aston Villy, čo veľkú časť fanúšikov škótskeho klubu nahnevalo.

Ako kapitán anglickej reprezentácie a Liverpoolu býval ikonou, v roli trénera už stihol stratiť rešpekt nielen priaznivcov Slavie či Sparty, kvôli svojim výstupom behom konfrontácii v Európskej lige, ale už aj v tábore Rangers, kde ho obľubovali. Klub s obrovskou tradíciou dokázal dotiahnuť v škótskej lige k historickému 55. titulu.

Teraz už bývalý tréner sa rozlúčil s klubom oficiálnym spôsobom v dobrom. Krivdu voči Gerrardovi necítil ani športový riaditeľ Rangers Ross Wilson. Veľká časť fanúšikov „jazdcov“ však anglickej legende nedokáže prísť na meno.

„Je to smutný deň. Chcel by som mu poďakovať za to, čo pre náš skvelý klub urobil, ale nikdy mu neodpustím, že nás práve v tejto dobe opustil. Stratil všetok môj rešpekt. Nikto nie je väčší než klub,“ napísal jeden z fanúšikov pod oficiálne oznámenie klubu o odchode Angličana.

Ďalší priaznivci už boli o čosi ostrejší. „Totálny had. Dúfam, že s Aston Villou zostúpi. Absolútne nič dobré mu neprajem za to, čo nám uprostred sezóny urobil,“ narážal fanúšik na fakt, že sa Gerrard narýchlo vyparil uprostred rozbehnutej sezóny.