Prečo ľudia najviac obľubujú kávu z McCafé? Spoznajte príbeh kvalitnej kávy

Prvý októbrový deň patrí káve. Je preto namieste osláviť ho napríklad šálkou chutného cappucina, ktoré je najobľúbenejším medzi kávovými produktami Slovákov.

Také sú štatistiky z kaviarní McCafé na Slovensku. Okrem favorita v podobe cappucina sa nemalej obľube teší i dobre známe espresso. Slováci si ho ale častejšie doprajú vo väčšej verzii s názvom „Grande“. V roku 2020 v sieti kaviarní McCafé pripravili až neuveriteľných 1,4 milióna šálok. Jeden druh kvalitnej zrnkovej kávy, ktorý aktuálne ponúka sieť McCafé kaviarní, je dostupný už vo všetkých reštauráciách McDonald's, na McDrive a tiež v rámci doručovacej služby McDelivery. Súčasťou pultového predaja kávy je aktuálne aj originálny termo-hrnček pre viacnásobné použitie a každý zákazník, ktorý si ho kúpi, dostane prvú kávu zadarmo ako poďakovanie za svoj udržateľný prístup.

Dôležitá je kvalitná príprava

McDonald’s prináša svojim návštevníkom viac než dekádu obľúbený koncept McCafé, vďaka ktorému si môžu zákazníci každý deň vybrať zo širokej kávovej ponuky a chutných dezertov.

Tajomstvom dobrej kávy pritom nie sú „iba“ jej ingrediencie, ale aj samotná príprava. V McCafé sa zákazník môže spoľahnúť na špičkový servis baristov, ktorí venujú príprave jeho vytúženej kávy značnú pozornosť. Pravidelné školenia baristov sú súčasťou prepracovaných vzdelávacích tréningov spoločnosti McDonald's a najlepší sa dokonca stretávajú aj na česko-slovenskej súťaži baristov každý rok. Každý dobrý barista vie, čo zákazník očakáva a častokrát je tak príjemný rozhovor a sledovanie prípravy pre zákazníka rovnako príjemným zážitkom ako samotná konzumácia dobrej kávy.

To, že kaviarenské časti McCafé v reštauráciách McDonald's sú skutočne najobľúbenejšie v chuti zákazníkov, dokázalo aj ocenenie Najdôveryhodnejšia značka medzi kaviarňami, ktorú značka McCafé získala posledné dva roky po sebe.

Vyškolení baristi veľmi dobre vedia, že kľúčové pre dokonalé vychutnanie kávy sú kvalita, čerstvosť a čistota. Kávičkárski majstri by vám povedali, že čerstvá káva by mala byť po upražení zabalená do špeciálneho obalu bez prístupu vzduchu a pomletá tesne pred prípravou kávy. „Základom je taktiež čistota strojov a znalosti ohľadom správnej prípravy kávy. V prípade slovenských zákazníkov siahnu naši baristi počas objednávky najčastejšie po nahriatej šálke pre cappucino či espresso,“ dopĺňa Martin Gago, McCafé špecialista pre McDonald’s Slovensko.

Z plantáží do hrnčeka

Či už hovoríme o najobľúbenejšom cappucine alebo espresse, základom je vždy kvalitné kávové zrno, ktoré v prípade McCafé pochádza z plantáži v Južnej a Strednej Ameriky. Mimochodom, vedeli ste, že káva je ovocie? Plody kávovníka totižto pripomínajú čerešne, a to nielen svojím vzhľadom, no i svojou sladkou chuťou. Každý plod obsahuje dve alebo tri semená, alebo inak povedané, kávové „zrnká,“ ktoré sa zbierajú rôznymi metódami.

Vo finále sa zber spolu s pražením a miešaním zmesi podpisuje na výslednej chuti kávy, pričom keď hovoríme o McCafé, máme na mysli vždy 100 % Arabiku. Tá je vo všeobecnosti považovaná za najkvalitnejšiu odrodu kávy. Napokon, Arabika oproti Robuste obsahuje dvakrát menej kofeínu a má viac ovocné tóny.

Poctivá káva musí byť pod prísnym dohľadom zelenej žaby

Na celý proces pestovania, zberu a spracovania kávy dohliada zelená žaba, ktorá je symbolom v piktograme nezávislej organizácie Rainforest Alliance. Jej úlohou je garantovať, že káva pochádza z plantáží, ktoré rešpektujú zásady ochrany životného prostredia a udržateľného poľnohospodárstva a tiež zaručujú dobré podmienky pre pracovníkov na plantážach i pre členov ich rodín.

Aktuálnou novinkou v oblasti udržateľnosti je ponuka originálneho termo-hrnčeka, ktorý si môžete kúpiť v každom McCafé, pričom prvú kávu vám do neho pripravia zadarmo.