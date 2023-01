Záchranné koleso pre jojkárov? Do markizáckej tanečnej šou mieria tváre z konkurencie! S účasťou neotáľali

Zostava pripravovanej veľkolepej tanečnej šou Let’s Dance sa pomaly uzatvára. Po veľkých menách ako Gáborík, Valábik, Krajčiová či Kovalčíková svietia markizáckej reflektory až na Kolibu do Jojky, kde hviezdia Milan Junior Zimnýkoval (44) a herec Richard Autner (30).

Práve tieto tváre sa totiž stanú súčasťou celebritnej tanečnej bandy, ktorá nás bude baviť v novej sérii tejto šou. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, chlapci nad prijatím lukratívnej ponuky dlho neotáľali.

Obľúbená Juniorova kuchárska relácia totiž dostala stopku a Autnerovo pokračovanie v seriáli Nemocnica bolo tiež zmietnuté zo stola. Dranie tanečného parketu za kráľovský honorár u konkurencie im tak môže prísť rozhodne vhod.

Potvrdené z každej strany! Milan Zimnýkoval a Richard Autner mieria do pompéznej šou Let’s Dance. Novému Času to potvrdil PR manažér Markízy Tadeáš Kurka. „Zoznam účinkujúcich je už takmer kompletný. Pozvanie do našej šou prijali ďalší dvaja skvelí profesionáli, moderátor a zabávač Milan Junior Zimnýkoval a herec, skladateľ a spevák Richard Autner.“

Tieto zvučné mená Slovákom zrejme netreba veľmi predstavovať, keďže Junior je známy nielen z Funrádia, ale aj ako ostrieľaný moderátor viacerých televíznych projektov. Najviac azda rezonuje dlhoročná relácia Jojky s názvom Moja mama varí lepšie ako tvoja, ktorá bola jeho srdcovkou. Autner je zase nielen divadelný herec, ale momentálne ho ešte diváci stále môžu vidieť v jojkárskom seriáli Nemocnica, ktorý sa teší veľkej obľube. Obaja však ponukám ísť do prestížnej šou dali napriek časovej náročnosti zelenú.