Obrovské prekvapenie! Po raperoch si to v ringu rozdajú známe speváčky: Rozdúchajú staré spory?

Vo štvrtok sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala tlačová konferencia Fight Night Challenge, ktorú moderovali zápasníci MMA Karlos Vémola a Attila Végh.

Promotéri na nej odhalili, ktoré známe tváre si to najbližšie rozdajú v ringu. Výzvu prijali napr. bubeník Martin Valihora či raper Rytmus. Najväčším prekvapením však bolo ohlásenie zápasu medzi speváčkou Dominikou Mirgovou a raperkou Aless Capparelli. Na pohľad jemné blondínky sa proti sebe postavia už v decembri. Hoci mali hudobníčky medzi sebou v minulosti spory, teraz sa dušujú, že žiaden konflikt vyvolávať nechcú a ich nezhody sú nadobro zažehnané.

"Prijala som novú životnú výzvu. Tentokrát je to šport, ktorý som v živote nerobila, je to pre mňa obrovská skúsenosť, mimo mojej komfortnej zóny. Na pódiu som ako doma, teraz si to idem vyskúšať v ringu," napísala Mirgová na sociálnu sieť a zároveň vzdala hold všetkým profesionálnym boxerom. "Už len nepodceňovať súpera, nastaviť si hlavu, zamakať a ukázať, že tento šport patrí hlavne do ringu! A ja idem bojovať za nás, ZA ŽENY," dodala odhodlane speváčka.

Pre Nový čas v rozhovore prezradila, že box chcela vždy vyskúšať, no mala pred ním veľký rešpekt. Prijatím tejto výzvy však chce verejnosti ukázať, že aj ženské pokolenie, resp. interpretky majú v tomto športe čo povedať.