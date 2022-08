Herec Kramár sa zmenil na kamzíka: Ejha, Maroš, ale ti to ide!

Vždy plný energie a života. Známy herec a moderátor Maroš Kramár (63) nemal nikdy problém poriadne sa pochlapiť.

Aj keď ho mnohí z nás poznajú vďaka televíznej relácii Inkognito, nevedia, čoho všetkého je schopný. Tentoraz sa pokúsil zabojovať si s prírodou na skalách. Horolezectvo je jedným z odvážnych spôsobov, ako si užiť divokú krásu nespútanej prírody. To vie aj zabávač Maroš Kramár (63), ktorý sa rozhodol, že túto možnosť vezme do svojich rúk. Maroš má rád v živote výzvy, čo už od roku 2009 dokazuje v českej šou Zázraky prírody.

Ani teraz to pri nakrúcaní nových častí nemal vôbec jednoduché. Entuziazmus a optimistický prístup z neho naozaj priamo sršia a on je pripravený zdolať nemožné. Po príchode do Semily, kde sa všetko odohrávalo, si obul turistické topánky, natiahol istiace popruhy a šup ho na zdolávanie ferraty. „Uvidíme, či som na to stavaný, ale aspoň to má štýl,“ priznal otvorene Kramár.

