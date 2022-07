Peťa Polnišová si dáva pauzu od humoru: Herečka úprimne o tom, prečo ju neuvidíme v novinke od Markízy

Konečne si vydýchne. Populárna herečka Petra Polnišová (46) je známa svojím povestným humorom. Keď sa pustí do akejkoľvek úlohy, divák jej to vždy uverí. Petra na sebe celý život tvrdo pracuje a tak je to aj v súčasnosti.

Ten, kto sa živí umeleckým chlebíčkom, však vie, že ide o tvrdý oriešok. No aj Petra je len človek. Hoci to v televízii môže vyzerať, že celé dni srší humorom, nie je to tak. Niekedy s ňou nie je reč. Aj ona si potrebuje odpočinúť.

Je vždy pozitívne naladená a srší energiou. Týmito slovami sa dá výstižne charakterizovať herečka Petra Polnišová. Sama však tvrdí, že to tak vždy nie je. „Ja mám pocit, že aktuálne energiu nemám,“ povedala pre Nový Čas Petra po vystúpení na hudobnom festivale Pohoda, kde zahodila všetky problémy za hlavu a predviedla sa v tanečnej choreografii Laca Cmoreja. Spoločne roztancovali celý stan plný ľudí. „Neviem, kde energiu beriem. Tak nejako ju mám a musím povedať, že vždy som ju mala,“ uviedla so smiechom Petra.

Televízni diváci poznajú Polnišovú najmä ako komediálnu herečku. Prešla si rôznymi zábavnými formátmi. Tým posledným bol seriál Horná Dolná. Po ôsmich rokoch však úspešnému televíznemu projektu, ktorý dokázal pravidelne týždeň čo týždeň prilákať k obrazovkám státisíce divákov, odzvonilo.

Televízia zo Záhorskej Bystrice však nezaháľa a pripravuje novinku. Opäť pôjde o seriál plný humoru z dedinského prostredia s názvom Osada. Robiť humor na úrovni a zabávať divákov však nie je vôbec jednoduché. Svoje o tom vie aj samotná umelkyňa, ktorá si povedala, že pauza by jej vôbec nezaškodila, a tak sa v seriáli neukáže. „Nebudem tam účinkovať. Osada sa už začala natáčať a ja mám iné pracovné záväzky. Nejako sa to nepodarilo všetko spolu zorganizovať. A asi je to tak aj dobre. Myslím, že si chcem dať trošku pokoj od takéhoto typu seriálu,“ dodala.

V umeleckom svete sa nestratí.

Petra síce potrebuje krátku pauzu, no na nedostatok práce sa sťažovať nemôže. Nielenže je seriálovou herečkou, ale aj tou filmovou. Len minulý rok hviezdila na filmových plátnach v dvoch filmoch. Dokonca pričuchla aj k úlohe producentky v snímke Známi neznámi. Kreatívna práca jej vždy bola blízka a jednoducho sa vzájomne priťahujú. Dokonca aj v Divadle Gunagu pracovala na dielach ako tvorkyňa. Teraz ju čaká premiéra filmu s názvom Vitaj doma, brate! „Teším sa na to. Už o mesiac to bude v kinách. Bude to s Robom Jakabom a myslím, že to bude celkom vtipné,“ prezradila pre Nový Čas Petra, ktorá plánuje cez leto vypnúť najmä na Slovensku so svojimi dvoma synmi Simonom a Félixom a s partnerom Jurajom.