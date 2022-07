Zdrvená Šuvadová sa utápa v obrovskom žiali: Prečo sa herečka uzatvorila pred svetom?

Stiahla sa. Herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová (49) sa vytratila zo spoločenského života a na verejnosti sa už nejakú dobu vôbec neukazuje.

Začiatok letných mesiacov si neužíva tak, akoby si to možno želala. Smúti! Pred časom totiž prišla o tú najdôležitejšiu osobu vo svojom živote. Navždy odišiel jej milovaný otec, o ktorého sa roky bezhranične starala. Dcéra Silvia a otec Igor († 75) boli nerozlučná dvojka, a to najmä na sklonku jeho života. Silvia sa z jeho smrti spamätáva len ťažko a pred svetom sa utiahla do toho vlastného.

Fungovala medzi nimi chémia - otec a dcéra. Silviu Šuvadovú zasiahol veľký smútok. Jej opora, učiteľ, kamarát ju navždy opustil. Herečka prišla o otca, ktorý pre ňu znamenal mnoho. „Ďakujem za život a za to, že si bol tým, ktorý mi otvoril dvere do tohto sveta. Ďakujem najdôležitejšiemu mužovi vo svojom živote,“ uviedla Silvia. Herečkin otec Igor Šuvada mal vážne zdravotné problémy.

V roku 2017 mu zlyhávalo srdce a čakala ho operácia. Podstúpil angioplastiku, tzv. rozširovanie ciev. Zosnulý otec bol tiež ťažký diabetik. V roku 2020 spiritualistka médiám prezradila, že jej ocko je ZŤP, ťažko chodí a zrádza ho zrak. Silvia dlhé roky pôsobila v Amerike, kde tvrdo makala. Zdravotný stav otca jej však nedovolil pracovať za veľkou mlákou s čistou hlavou, a tak zvážila ďalšie svoje kroky. Rodina vyhrala a vrátila sa späť domov.

„Nemohla by som sa sústrediť na rozvíjanie kariéry a osobne rásť, keď viem, že doma mám otca, ktorý potrebuje pomoc. Moji rodičia mi boli príkladom v obetovaní sa pre rodinu. Je síce pravda, že keď som bola dospelá, naši sa rozviedli, ale rodina naďalej pre nás znamená veľa.