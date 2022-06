Manželia Kachútovci o svojom prvom stretnutí: Čírová vysvetlila dôvod, prečo ju Maroš vôbec nezaujímal

Speváčka Mária Čírová (33) a Maroš Kachút (48) predstavujú jeden z najidylickejších párov v slovenskom šoubiznise.

Ako sa však hovorí – nie je všetko zlato, čo sa blyští... Aj oni si prešli ťažšími časmi a na svojom vzťahu neustále pracujú. Zvládajú to po boku troch detí – syna Huga (12), dcérky Zoe (9) a najmladšieho Rubena (2).

Písal sa rok 2001. Na Slovensku sa realizovala nová popová hudobná súťaž, ktorú vyhrala kapela Seven Days to Winter. Jej lídrom bol Marián Kachút, ktorý bol následne v ďalších ročníkoch členom poroty. Aj v poslednom ročníku, v roku 2008, keď sa medzi súťažiacimi ocitla aj Mária Čírová. Asi to tak osud zariadil, pretože táto súťaž im navždy zmenila životy. K lepšiemu.

Najväčšia výhra

Ak si myslíte, že to bola láska na prvý pohľad, mýlite sa. „Bola to pekná kapitola slovenskej hudobnej scény, ktorú sme otvorili a zároveň aj uzavreli. Ja prvým víťazstvom a Mária tým posledným,“ spomína Marián Kachút, pre ktorého bolo väčšou výhrou ako víťazstvo v prvom ročníku určite to, že v súťaži naďalej pôsobil ako porotca a napokon „vyhral“ Máriu.





Z lídra kapely sa zameral viac na hudobnú produkciu a ako producent aj hodnotil výkony súťažiacich. V roku 2008 bola tou súťažiacou, ktorá ho zaujala, aj neznáma, iba 18-ročná Mária Čírová. „Na moment, keď som prvýkrát videl Máriu, si pamätám veľmi dobre. Bolo to na lodi, kde prebiehalo semifinále súťaže. Stála tam jedna krásna dievčina a sústredene sa pozerala na pódium. Dosť ma vtedy zaujala, vôbec som netušil, že sa o pár týždňov zoznámime,” spomína si Kachút, ktorý po súťaži produkoval jej prvý album, čo bola vlastne Čírovej výhra v súťaži.

Nezaujímal ju

Keďže však Mária sústredene hľadela na pódium, Marián ju na prvý pohľad nezaujal. „Bola som veľmi nervózna, mala som pred vystúpením a v sebe asi prvú kávu v živote. Poradili mi to chlapci z kapely, aby som mala energiu. Na mňa to však pôsobilo tak, že mi srdce búchalo ako divé a nevnímala som nič naokolo. Čiže ani Maroška,“ smeje sa speváčka. Dnes už manželský pár môžeme považovať za krásny príklad toho, že osudová láska sa naozaj nemusí udiať na prvý pohľad.





Ako sa manželia vyporiadali s 15-ročným vekovým rozdielom a akými zaťažkávajúcimi skúškami prešiel ich vzťah? Čoho sa Maroš v súvislosti so svojimi deťmi desí a plánujú ešte s Máriou ďalšie bábätko?

