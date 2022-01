Spevák Lukáš Adamec o novom albume aj nádeji na svetlejšie časy: Dúfam, že bude lepšie!

Foto

I keď spevák Lukáš Adamec (34) žije neďaleko Bratislavy, do rodných Košíc chodieva veľmi často, pretože tam bývajú jeho dve deti, syn Teo (7) a dcéra Lea (5). Obaja spievajú, a tak sa vraj obáva, že by mohli ísť v jeho šľapajach. V rozhovore tiež prezradil, že má po svojom boku ženu, ktorú zbožňuje, aj to, čo je jeho najväčší hriech.