Hviezda VyVolených Tony Ferleťják: Európsky zatykač! Po 13 mesiacoch na úteku si poriadne zavaril

Námestovčan Anton Tony Ferleťják (49) sa do povedomia verejnosti zapísal ešte v roku 2005, keď svoje kontroverzné správanie predviedol v reality show VyVolení.

Konflikty so súťažiacimi či nedávanie si servítky pred ústa rozprúdilo krv viacerým divákom. Rozruch okolo jeho osoby však neutíchol ani po skončení šou. Viaceré opletačky so zákonom spôsobili, že Tony je na úteku pred spravodlivosťou už od minulého roka. Polícia tak urobila ďalší krok a pri jeho mene sa zmenil aj dôvod pátrania. Na Ferleťjáka je už vydaný európsky zatykač!

Tony už v reality show vystrkoval rožky viac než ostatní. Pre neutíchajúce problémy a výstrednosť si vyslúžil množstvo pozornosti aj po skončení VyVolených. Na krku má viaceré obvinenia. Azda najzávažnejším je lúpež, za ktorú mu súd uložil odňatie slobody až na 15 rokov. Do väzby však nenastúpil, pred spravodlivosťou uteká už viac než rok a miesto jeho pobytu nie je známe. A vyzerá to tak, že si svojím konaním len priťažil. Kým donedávna bolo dôvodom pátrania dodanie do výkonu trestu, dnes pri jeho mene a fotografii svieti dôvod - európsky zatykač.

Túto informáciu nám potvrdila aj hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová. „Európsky zatýkací rozkaz vydal dňa 30. 9. 2021 Okresný súd Trnava,“ vyjadrila sa pre Nový Čas. Vyzerá to teda tak, že Tony by sa mohol zdržiavať aj mimo Slovenska, a preto zrejme polícia rozšírila svoje pátranie aj do iných štátov Európy.

Pred čím uniká

Ferleťják má na krku obvinenie za závažný trestný čin lúpeže, za ktorý si má odsedieť štvrťstoročie za mrežami. „Okresný súd Trnava ako prvostupňový súd rozhodol v predmetnej trestnej veci 18. 1. 2018 rozsudkom, na základe ktorého uložil obžalovanému Antonovi Ferleťjákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov,“ povedala nedávno Novému Času Kondákorová.

Tony sa proti rozsudku odvolal, no ani to mu nepomohlo. Krajský súd rozhodnutie správoplatnil. „V predmetnej trestnej veci právoplatne rozhodol Krajský súd v Trnave dňa 16. 9. 2020, ktorý vydal v ten deň aj príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody,“ dodala Kondákorová. Tonymu sa však do basy akosi stále nechce.