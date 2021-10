Drapákovci sa stali starými rodičmi: Privítali sme vnučku Riu

Frontman kapely Metalinda Paľo Drapák (56) spolu s manželkou Janette (50) prežívajú najkrajšie chvíle svojho života.

Nedávno oznámili, že sa ich rodina rozrastie o ďalšieho malého člena. A v stredu sa tak aj stalo. Ivana, priateľka ich syna Michala, priviedla na svet zdravé dievčatko. Z Drapákovcov sa tak stali starí rodičia, ktorí sa na túto životnú a dôležitú rolu už dlho tešili a pripravovali. Ich prvá vnučka dostala nádherné meno Ria.

Spevák Paľo Drapák a jeho manželka Janette sú starí rodičia. Na túto šťastnú chvíľu čakali dlhých deväť mesiacov a konečne sa jej dočkali. Keďže je to ich prvé vnúča, obaja prežívajú pocity, ktoré doteraz nepoznali. „Je to naša prvá vnučka, najmilovanejšia, najkrajšia na svete. Ja lietam vo vesmíre aj s manželkou, je to pre nás najkrajší darček na svete, aký sme mohli kedy dostať,“ povedal Novému Času čerstvý dedko Paľo. Janette má napriek chorobe, ktorá ju skolila, z vnučky rovnako obrovskú radosť a už sa jej nevie dočkať.

„Je to veľmi krásne, je to taký neopísateľný pocit, stále len plačem. Som chorá, nemôžem ísť za ňou, tak ma to mrzí,“ priznala. Drapákovci už dávnejšie avizovali, že ich syn s priateľkou by si pre dcérku predstavovali netradičné, ale slovenské meno. S výberom sú napokon veľmi spokojní aj starí rodičia. „Malá sa volá Ria, vybrala to moja nevesta. Veľmi ma potešila takým menom, hneď sa mi to páčilo, aj sa to hodí k priezvisku,“ povedala nadšene Janette.

Syn bol pri pôrode

Ich syn Michal bol oporou pre partnerku Ivanu nielen počas obdobia tehotenstva, ale tiež aj priamo na pôrodnej sále. Svojej dcérke tak bol nablízku od prvého nádychu a prvej chvíle jej života. „Miško bol pri pôrode, tak bol z toho nadšený. Všetko je v poriadku, je nádherná... strašne malinká, ale zlatučká,“ dodala novopečená babka.