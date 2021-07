Paľo a Janette Drapákovci sú nadšením bez seba: Budeme starí rodičia

Spevák skupiny Metalinda Paľo Drapák (51) nám spolu s jeho manželkou Janette (51) prezradil obrovskú novinku. Od októbra vhupnú do roly a povinností milujúcich starých rodičov.

Ich syn Michal s priateľkou Ivanou totiž čakajú svoje prvé dieťa. Drapákovci sa už malého pokladu nevedia dočkať a dokonca už vedia, či to bude malá princezná či princ.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Paľo a Janette tvoria pár už viac než tridsať rokov, počas ktorých si vytvorili milujúcu rodinu, do ktorej už o pár mesiacov pribudne nový člen. „My sme spolu už 33 rokov a pre nás je najväčšou prioritou to zdravie a život. Budeme starí rodičia v októbri. Chceme, aby boli zdravučké aj s Ivkou, aby sme z toho mali radosť a aby bola šťastná. To je pre nás to najdôležitejšie,“ povedali Drapákovci Novému Času.

Meno vnučky zatiaľ prezradiť nechceli, no bude to netradičné slovenské meno. Aj keď sa už veľmi tešia, na svoju rolu zatiaľ pripravení nie sú. „Nie sme pripravení, nikdy nebudeme pripravení, ale nejak to rozdýchame,“ povedal so smiechom Paľo, ktorého hneď doplnila manželka:

„Ja sa strašne teším. Vždy, keď vidím teraz nejaké dievčatko, mne až slzy vyhŕknu, že takto bude vyzerať naša malá. Náš syn je so svojou priateľkou už jedenásť rokov a sľúbil mi, že do jeho tridsiatky sa stanem starou mamou. Tak mi to teraz aj splnil,“ dodala šťastná Janette.