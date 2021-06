Mário Kuly Kollár po rozpade kapely: O názov Desmod budeme bojovať!

Stretli sme sa v Jelšovciach, v reštaurácii, kde mal Mário Kuly Kollár (49) svadbu. Trúsili sa postupne. Najprv prišiel Kuly, po ňom manažér Michal Malicher (44) a nakoniec bubeník Jano Škorec (48). Všetci vysmiati, dobre naladení.

Bodaj by nie, za dva týždne vstali z popola a postavili kompletnú kapelu. Delenie Desmodu na dva stále nie je ukončené, to však partii okolo Kulyho nebráni v tom, aby sa koncom tohto mesiaca rozbehli za svojimi fanúšikmi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jano, Michal, vy ste s Kulym zostali. Prečo?

Jano: S Kulym sa poznáme odmalička, milujem tohto chlapa, 33 rokov sme spolu hrali, takže ja som aj chlapcom povedal, nie, ja ostávam s Máriom, a tam sa to pre mňa skončilo.

Michal: Najprv doplním jednu dôležitú informáciu – ono to vyzerá tak, že z pôvodnej kapely odišli štyria, ale v skutočnosti len dvaja; tretí je nájomný hráč, štvrtý bol členom Desmodu len posledné roky. Čiže Desmod boli Kuly, Jano, Rišo a Dušan. A prečo som zostal s Majom? Okrem rodinných väzieb a priateľstva nás spája to, že sa starám o pracovné veci. Veď iná voľba ani nebola, lebo druhá strana ma neoslovila. (smiech)

Ruku na srdce, v prvom momente, keď ste sa to dozvedeli, vám asi všetko jedno nebolo?

Jano: Hlavne som nevedel, čo sa deje. Doobeda to bolo takto, poobede inak, len som pozeral. Tak som si to obvolal a pobehal. No čo, stáva sa. Pátrame, čo sa vlastne stalo. Snáď sa to raz dozviete. Michal, ako to vyzerá s vystúpeniami?

Michal: Vyzerá to tak, že do konca roka máme zabookovaných okolo 60 vystúpení, teda do konca roka sme vybavení a pomaly riešime rok 2022. Začíname hrať koncom júna v Stupave a potom idú letné akcie. Rok som v podstate len prekladal termíny.

Spočiatku bol asi chaos, ale teraz je už zrejme jasné, ktorý Desmod zastupujete...

Michal: Bolo by to fajn, ale, bohužiaľ, ešte stále musím vysvetľovať, ktorý Desmod. A to je ešte v rovine debát, na ktorých sa snažíme, jedna aj druhá strana, ťažko mi to ide z úst, nejako dohodnúť. Vo svete býva zvykom, že keď niekto odíde zo známej kapely, názov ostane tam, kde je spevák. V našom kolektíve sa neudialo nič výnimočné, je to zase len na dohode, ktorá sa rodí ťažšie, ako som si myslel, to priznávam.

V podstate ste teraz taká raritka. Zo svetových rockových kapiel sa čosi podobné prihodilo len skupine Sweet. Aby sme to skrátili, keď chcem ísť ako divák na Desmod s Kulym, hľadám na plagátoch Desmod. Je tak?

Jano: Desmod je Kuly.

Kuly: Myslím, že chalani, ktorí odišli, sa volajú Desmod a Robo Šimko, čiže už je to oddeliteľné, majú aj iné logo.

Michal: Máme taký program, trápno is not dead, a teraz sme ho preniesli ľuďom do rodín; máme dva názvy, číha z toho taká trápnosť a baví nás, že to tak je. Keď vám denne zavolá 60 ľudí a spýta sa vás na Desmod a Kulyho, tak ten 59. si už o mne myslí, že som nepríjemný. (smiech)

Kuly: My sme s Janom v kapele 33 rokov a máme na tento názov morálne právo; chceme ho a budeme oň bojovať.

Zrejme ste v rámci delenia majetku museli dokupovať techniku, autá, aby ste mohli komfortne vyraziť na koncerty.

Jano: Podelili sme sa fifty-fifty, v tomto problém nebol, a čo nám chýbalo, sme dokúpili.

Kuly: Auto sme vrátili, museli sme, lebo bolo spoločné...

Jano: ...a plné negatívnej energie. (smiech) Ale nie...

Verejnosti ste už predstavili novú zostavu. Ako je známe, konkurz ste nerobili.

Kuly: Dva týždne pred prvým vystúpením po druhej vlne, síce len online, sa stalo, čo sa stalo. Vtedy mi Jano hovorí: Zavolaj Zolimu Tóthovi, ja zavolám Jurovi Vargovi. Adam Mičinec už bol nachystaný, že nastúpi do starej kapely. Malo dôjsť k výmene jedného gitaristu, aby bola kapela kvalitnejšia a napredovala. Zavolali sme Mirke Šimkovej, ktorá už dávnejšie výborne nahrala gitaru do jednej našej skladby. Poslali sme im noty, oni si to nacvičili a vystúpenie dopadlo dobre. Tak sme ich oslovili, či by s nami neostali a oni súhlasili.

Ostala vám aj skúšobňa v Golianove. Vy ste od Nitry a zvyšok kapely z Košíc, Budmeríc, Kremnice, zo Serede. Štúdio, kde ste mali prvé rande, je zase v Považskej Bystrici. Nie je to trošku náročné na cestovanie?

Jano: Zatiaľ k nám chodia na výlety na víkendové skúšky, a keď začneme hrať, všetci sa zídeme v Nitre a odtiaľ budeme spoločne vyrážať na vystúpenia. Samozrejme, ak budeme hrať na východe, Mirka pôjde z domu, z Košíc.

Teraz hlavne skúšate. Už ste sa v rámci zoznamovacieho večierka a skúšok dopustili aj nejakej tvorby?

Jano: Druhý deň sme niečo nahrávali, áno, bolo tam pár nápadov, ale prioritne je to o skúšaní.