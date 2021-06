Tragická smrť českého Muža roka († 30) pri nehode: Čo sa v Šanghaji presne stalo?

Víťaz českej súťaže Muž roka 2013 Antonín Beránek nečakane zomrel v čínskom Šanghaji.

Ako informoval Blesk, po nehode, ktorá sa stala minulý piatok, niekoľko dní bojoval v nemocnici. Jeho život napokon v noci zo stredy na štvrtok vyhasol. Organizátor súťaže Muž roka David Novotný pre CNN Prima News upresnil, čo sa v čínskej metropole vlastne stalo. ,,Som v kontakte s jeho najbližšími. Podľa ich informácií malo Tondu zraziť auto na priechode prechodcov,“ povedal.

Beránka do Číny zaviala úspešná modelingová kariéra. Ako píše Blesk, len nedávno sa vyjadril, že by sa rád vrátil do Česka a založil si rodinu. V modelingu sa mu darilo a fotil pre úspešné značky, pre Aziatky bol sexidolom. ,,Vidím sa teraz v Indonézii na každom rohu, pretože som získal fotenie pre jednu masívnu billboardovú a televíznu kampaň,“ povedal pred rokmi.

,,Tonda bol najúspešnejší víťaz súťaže Muž roka v zahraničí a vracal sa do Česka len za svojou mamičkou len niekoľkokrát za rok. Vždy som sa s ním veľmi rád zišiel. Bol to skromný kamarátsky chlapec, s ktorým bolo aj veľa zábavy,“ povedal Blesku organizátor Novotný. Jeho smrť zasiahla aj českú modelku Dominiku Mesarošovú. ,,Je mi to veľmi ľúto. Taká čistá a láskavá duša. Bolo mi cťou byť v porote a spoznať ho,“ vyjadrila sa.