Zníženie DPH pre gastro bude platné len na 3 mesiace: Toto prevádzkovatelia odkazujú Matovičovi!

Nemajú na neho dobré slovo. Podnikatelia v gastrobiznise už viac ako dva roky žiadajú vládu o pomoc. Minister financií Igor Matovič (49) oznámil, že od Nového roka bude znížená DPH pre tento sektor, no len na tri mesiace. Nový Čas oslovil viacerých prevádzkovateľov pubov a reštaurácií, ktorí tvrdia, že tento krok im veľmi nepomôže, keďže bude trvať len krátko.

Súčasná daň v reštauráciách sa z 20 % zníži na 10 % od januára do konca marca. Matovič chce počas tohto obdobia overiť, či budú títo podnikatelia posielať štátu viac ako DPH z 35 % tržieb. „Sľubovali, že budú dvakrát vyššie tržby v reštauráciách, tak to chceme vidieť,“ uviedol Matovič v Exprese. Potom je ochotný vraj dobu predĺžiť. Združenie Stále máme chuť hovorí, že tri mesiace považujú na získanie dát za veľmi krátke. „Aj vzhľadom na vyjadrenia predstaviteľov koalície veríme, že budúci rok dĺžku tohto obdobia prehodnotia a pomôžu tak gastrosektoru,“ povedal hovorca Vladimír Machalík.

Stanislav Pavlík z iniciatívy Zachráňme gastro vysvetľuje, že zníženie je dobré, ale väčšina krajín v EÚ má nižšiu DPH roky. „Medzi nimi sú aj naši susedia Maďarsko, Česko, Rakúsko a Poľsko. Nie je to náhoda. Rozvoj gastrokultúry ťahá nahor nielen cestovný ruch, ale aj celý sektor služieb,“ dodáva. Sú však radi, že sa deje aspoň niečo. „Slová o priznávaní 35 % príjmov v reštauráciách sa nezakladajú na pravde. Finančná správa má dokonalý prehľad o každom eure v relevantnej časti gastrosektora,“ uzavrel Pavlík.





Je to mimo sezóny



Igor Harabin, majiteľ niekoľkých reštaurácií v Tatrách a Bratislave

Je veľmi dobre, že sa táto vláda začala zaoberať problémami gastra. Jedným dychom treba dodať, že tri mesiace je veľmi krátka doba. Ak to štát s pomocou myslí naozaj vážne, malo by to byť aspoň na rok, lebo v tomto prvom štvrťroku je veľká väčšina reštaurácií v útlmovej prevádzke, okrem tých, ktoré sú napojené na zimné aktivity. Väčšina podnikov je na pokraji kolapsu a zníženie DPH môže byť záchranné koleso.