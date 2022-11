Alexandra darovala hlavnému mestu 12-metrový smrek: Poklad našej záhrady zdobí vianočné námestie!

Dotvára atmosféru najkrajších sviatkov! Hlavné námestie v Bratislave zdobí odvčera vysvietený vianočný stromček. S ním sa po 3-ročnej pauze vracajú aj tradičné vianočné trhy. Majestátny smrek darovala mestu Alexandra Rozinajová (34), pretože jej začal zasahovať do základov domu.

Pri pohľade na veľký ihličnan na Hlavnom námestí sa len usmiala a dodala, že ho zasadil jej dedko pred 40 rokmi. Smrek pichľavý stál 40 rokov vedľa bytovky na Sološnickej ulici v Karlovej Vsi, v ktorej od narodenia býva Alexandra, momentálne už aj s priateľom a so synom. Ako vraví, strom mal v ich rodine vždy výsadné miesto. „Babka si veľmi rada fotila všetko v okolí záhradky vrátane stromu. Fotila ma tam aj s mojím psíkom, ktorý tu s nami žil 17 rokov,“ spomína Alexandra.

Vďaka tomu je nový mestský vianočný stromček zachytený aj v rodinných albumoch. Alexandrin dedko ho zasadil niekedy okolo roku 1982, a dá sa teda povedať, že vyrastali spoločne. „Čiastočne mi bude chýbať, no na druhej strane z neho stále opadávali ihličie, živica a šišky rovno do mojej predzáhradky a musela som to stále upratovať. Strom už navyše zasahoval do základov domu a strácal na stabilite. Už sme ho plánovali vyrúbať dlhší čas, takže som rada, že pre strom našli takéto pekné využitie,“ vysvetlila, prečo ho darovali.

Veľkolepý návrat

Hoci vianočný stromček stojí na Hlavnom námestí už od 2. novembra, Alexandra zatiaľ nemala možnosť prísť sa naň pozrieť. „Bývame v Karlovej Vsi a s malým synom nemám veľa možností dostať sa do centra,“ vysvetlila bývalá majiteľka stromu s tým, že plnohodnotne jej to vykompenzoval zážitok zo slávnostného rozsvietenia. „Je ozaj krásny. Som rada, že si našiel takéto využitie,“ doplnila Alexandra. Spolu s vianočným stromčekom sa do Bratislavy po 3-ročnej prestávke spôsobenej pandémiou vrátili aj vianočné trhy bez obmedzení.

Smrek pichľavý