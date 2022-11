Vyučený zámočník Ján vyrába nádherné symboly Vianoc: Jeho diela majú úspech aj za hranicami

Umelecký stolár Ján Jakub Orlovský (59) z Malcova (okr. Bardejov), ktorý je vyučeným zámočníkom, s obľubou vyrezáva z dreva.

Očarila ho tematika spojená s betlehemami. Vyrezal ich už neúrekom, boli dokonca také pekné, že ich aj začal predávať. Za kus si pýta od 85 do 700 eur v závislosti od veľkosti a zložitosti. Obyvateľ dedinky na severovýchode Slovenska je vyučeným zámočníkom.

„To ma však nikdy nebavilo. Stále ma to ťahalo k drevu a pracoval som s ním od detstva. Som rád, že sa mi napokon podarilo dostať k stolárstvu. Prvý betlehem som urobil pre seba. Ľuďom sa to páčilo, viacerí ma požiadali, aby som urobil nejaký aj pre nich, a tak sa to rozbehlo,“ povedal J. Orlovský. Maštale, ktoré symbolizujú prvý príbytok Ježiška, tvorí zo smrekového dreva a každej sa venuje približne jeden-dva dni.

„Najskôr vysušenú smrekovú dosku narežem, opracujem ju a vyhladím. Následne z nej vyrobím požadované časti a postupne ich spájam klinčekmi a lepidlom. Povrchovo ich neupravujem. Ľudia chcú, aby to bolo prírodné aj s vôňou dreva. Keď sú v interiéri, tak nepodliehajú vplyvu počasia,“ opísal postup výroby muž, ktorému nikto nepovie inak ako Janek.

Tvorí štyri druhy betlehemov, ale dokáže vyrobiť aj domčeky podľa predstáv záujemcu. „Moju tvorbu poznajú najmä na Slovensku, ale niektoré betlehemy skončili aj pod vianočnými stromčekmi v Anglicku. Často ich berú ľudia, ktorí žijú alebo pracujú v zahraničí a chcú obdarovať známych niečím slovenským,“ vysvetlil zručný muž. Najmenší domček má rozmery 40 x 26 x 22 cm a najväčší 150 x 80 x 25 cm.