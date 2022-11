Slovensko sa na tomto zasadnutí zúčastňuje prvýkrát v histórii: Pozrite, kam odcestoval Horecký

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký s delegáciou odcestovali na Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktoré sa koná v týchto dňoch v Paríži. Slovensko sa na ňom zúčastňuje vôbec prvýkrát v histórii. Cieľom zasadnutia je určenie ďalšieho smerovania agentúry a schválenie financovania misií ESA počas najbližších troch rokov.

TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Zasadnutie Rady ESA za účasti ministrov členských a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov pozorovateľov sa uskutočňuje raz za tri roky. SR sa oficiálne stala pridruženým členom ESA 13. októbra. "Je to veľmi významný deň. Stačí, keď sa pozrieme okolo seba a vidíme, že riadnymi členmi ESA je už 22 členských krajín. Medzi nimi sú aj Česká republika, Estónsko, Rumunsko, Poľsko či Maďarsko. To, že Slovensko bude najbližších sedem rokov asociovaným členom, je preto veľmi významný a dobiehajúci krok," povedal Horecký. Podľa neho nesmieme v tomto segmente zaostať. "Jednoducho je to oblasť s najväčšou perspektívou a najvyššou pridanou hodnotou," doplnil.

SR spolupracuje s ESA od roku 2010 a dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku. V súčasnosti je na Slovensku približne 40 firiem, ktoré sa venujú oblasti vývoja a výskumu vesmíru a vesmírnych technológií. "Máme v úmysle začať pracovať na zriadení inkubátora na startupy, aby sa počet firiem rozšíril a aby tie, ktoré sa už dnes venujú vesmírnemu priemyslu, dostali väčší priestor na uchádzanie sa o výzvy zo strany ESA. Bolo by to pre Slovensko zadosťučinenie, keby sme sa po rokoch stali riadnym členom ESA a mohli tak participovať na technologicky najšpičkovejších a inovatívnych programoch, ktoré jednoducho potrebujeme dostať do nášho národného hospodárstva, ale taktiež ako posilňujúci faktor pre ďalší rozvoj vedy a výskumu na Slovensku," uviedol šéf rezortu školstva. Zároveň poukázal aj na vysokú návratnosť investovaných financií.

V slovenskej delegácii je okrem ministra školstva aj štátny tajomník rezortu školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák či vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta.