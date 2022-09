Po obľúbenej krčme a športovisku zostanú len ruiny: V Bratislave búrajú vychýrenú Kolkáreň!

Ustúpila modernej výstavbe! Krčma Kolkáreň v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je síce dlhé roky zatvorená, no napriek tomu sa tešila štatútu pamätihodnosti, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ani to však budovu nezachránilo. Zahryzli sa do nej ťažké stroje, keďže na jej mieste má vyrásť polyfunkčný objekt. Riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) Ivana Štassela tento krok prekvapil, mestská časť hoo ňom neinformovala.

Aj napriek dlhodobo zlému stavu niekdajšej krčmy bolo pre mnohých prekvapením, keď sa tento týždeň ťažké stroje pustili do búracích prác. Podľa dostupných informácií by tu mal vyrásť nový polyfunkčný projekt Activity House Pasienky. Stavba by mala byť dokončená do apríla 2024. Projekt dostal od mestskej časti Nové Mesto zelenú napriek tomu, že budova Kolkárne bola na začiatkom tohto roka vyhlásená za pamätihodnosť.

Podľa riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) Iva Štassela ide o veľkú stratu, no nemôžu s tým nič urobiť. „Štatút pamätihodnosti nemôže brániť asanácii objektu, keďže pamätihodnosť nie je zo zákona chránená tak ako pamiatka. Mestská časť Nové Mesto nás však o tomto kroku neinformovala, čo ma veľmi neteší. Je to pre mňa nová informácia a mrzí ma, že objekt búrajú,“ povedal Štassel.

Pamiatkari súhlasili

Podľa mestskej časti však objekt už dlho neslúžil pôvodnému účelu, pričom s jeho sanáciou súhlasil aj Krajský pamiatkový úrad. „Majitelia stavby, ktorí sú zároveň majiteľmi pozemku, pred niekoľkými rokmi v súlade s územným plánom navrhli odstránenie Kolkárne a nové zastavanie pozemku, ako aj susediacich pozemkov. Na uvedenom mieste budú vybudované nebytové budovy pre šport. Územné rozhodnutia boli vydané pred viac ako dvomi rokmi,“ vysvetlil hovorca mestskej časti Marek Tettinger a zároveň pripomenul, že pamiatkari už v minulosti konštatovali, že štatút pamätihodnosti nemôže byť použitý pri zasahovaní do práv majiteľa stavby.