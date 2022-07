Štýlové sexi plavky namiesto tampónov či vložiek: Aj počas svojich dní môžete žiť naplno

Horúce letné dni sa spájajú s predstavou sladkého ničnerobenia pri vode. Pláž či kúpalisko sa však môže zmeniť na nočnú moru, keď majú ženy "svoje dni".

Našťastie časy, keď mamy posielali mužov s deťmi kúpať sa a samé zostali doma, sú už dávno preč. Konečne si aj ženy môžu užiť leto naplno a byť "v suchu" aj počas svojich dní.

Riešením sú totiž menštruačné opaľovačky BTWS (by the way slovenské), ktoré úplne nahrádzajú jednorazové vložky a tampóny! Vyzerajú ako sexi plavky, ale dokážu spoľahlivo ochrániť počas menštruácie, aby sa ženy na pláži, pri bazéne či pri mori nemuseli vzdať svojich obľúbených letných aktivít. S pocitom istoty sa môžu opaľovať, člnkovať, užívať si zábavu na paddleboarde, surfe či hrať plážový volejbal.



Sexi plavky BTWS sú vyrobené na Slovensku pomocou najmodernejšej technológie vrstvením štyroch typov unikátnych tkanín, ktoré vás udržia v suchu, sviežu a chránenú aj počas tej najsilnejšej menštruácie. Dokážu zachytiť taký objem krvi ako 3 tampóny, napriek tomu vyzerajú ako bežné plavkové nohavičky.



A netreba sa báť ani toho, že nebudete "in". Dostupné sú totiž v 4 prevedeniach (bikini, bedrové, s mašľovým viazaním a klasik), v čiernej a farebnej verzii so vzorom.