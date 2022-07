Poslední výhercovia súťaže VÁŠ ČAS NA DOVOLENKU: Kto sa pôjde zrelaxovať?

Mali veľké šťastie! V súťaži Nového Času VÁŠ ČAS NA DOVOLENKU sme spoznali posledných troch výhercov.

Pobyt v Turecku si užije Ľudmila (24) zo Širokého (okr. Prešov) aj s manželom a novorodenou dcérkou Vendy. Do luxusného rezortu v Šamoríne vyrazí Katarína Ďuranová (41) z Valče (okr. Martin) aj s manželom a dcérkou. Do Liptovskej Osady si pôjde oddýchnuť Augustín Ondrejka (70) z Bánoviec nad Bebravou s niekým z rodiny.

Zažíva dvojnásobnú radosť

Ľudmila Smolko (24) zo Širokého (okr. Prešov)

Najprv sa nesmierne tešila zo svojej dcérky Vendy, ktorá sa narodila len pred 4 dňami, a teraz má radosť z luxusnej dovolenky v päťhviezdičkovom hoteli v Turecku. „Výhra ma zastihla v pôrodnici. Prežívam teda hneď dvojnásobnú radosť. Nikdy som niečo takéto hodnotné nevyhrala, aj keď som sa už do súťaží s Novým Časom zapájala,“ prezradila Ľudmila, ktorá plánuje okrem maličkej dcérky zobrať na pobyt v tureckom Side aj manžela. „Neveril mi, že som vyhrala. Zabudol, že som sa zapojila do súťaže. Myslel si, že si niekto zo mňa robí ohľadom výhry žarty,“ smeje sa novopečená mamička, ktorá sa už teší na prvú dovolenku s dcérkou.

Pobyt v Hoteli Arcanus ***** v Turecku v Side pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov na 7 nocí v hodnote 4 918 €

Nevie sa dočkať

Katarína Ďuranová (41) z Valče (okr. Martin)

Občas súťaží, ale s naším denníkom to bola jej premiéra, a hneď aj úspešná. „Manžel kupuje Nový Čas, tak som sa rozhodla skúsiť šťastie a vyšlo to. Najviac sa z výhry tešia moje deti, no, samozrejme, aj ja mám veľkú radosť. Neviem sa dočkať,“ hovorí s úsmevom Katarína. Štvorčlenná rodina Ďuranovcov chcela ísť na dovolenku len v septembri, takže pobyt v päťhviezdičkovom hoteli v Šamoríne počas letných prázdnin si poriadne užijú. „Dcérka má 2. júla narodeniny, dostala teda takýto pekný darček,“ teší sa Valčanka.

Pobyt v Hoteli Rezort X-Bionic Sphere***** v Šamoríne pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov na 4 noci v hodnote 883 €

Po rokoch opäť na Liptov

Augustín Ondrejka (70) z Bánoviec nad Bebravou

Už sa mu podarilo niekoľkokrát vyhrať, nikdy však nie dovolenku. „Vyhral som televízor a v krížovkách asi 70 eur. Teraz som súťažil na poslednú chvíľu, pretože som si to všimol neskoro. Výhra je však fantastická. Veľmi sa mi páči na Liptove, je to pekný región,“ uviedol vitálny senior, ktorý pred odchodom do dôchodku stihol prebrázdiť celé Slovensko. „Už dlhšie som na Liptove nebol, padne mi to ozaj vhod. Uvidím aspoň, čo je tam nové a čo sa za tie roky zmenilo,“ ozrejmil Augustín. Ten zvažoval, či zoberie so sebou dcérku s malým vnúčikom, alebo syna s rodinou. „Napokon sme sa dohodli, že pôjde syn s nevestou a vnučkou, lebo dcéra s rodinkou bude v tom čase na dovolenke inde,“ vysvetlil na záver pán Ondrejka.

Pobyt v Rezorte Gothal Penzión **** v Liptovskej Osade pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov na 4 noci v hodnote 698 €