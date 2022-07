Železnice upravujú cenníky: Takto zdražie cesta vlakom na Slovensku!

Niektorí si mierne priplatia. Cestujúci, ktorí pravidelne využívajú vlaky, môžu byť prekvapení.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) totiž pristúpila od júla k úprave cien pri regionálnych vlakoch a zdražejú tiež lístky do 1. triedy. O koľko zaplatíte viac?

Zmenu v cenníkoch odsúhlasilo aj ministerstvo dopravy, pričom kompetentní prízvukujú, že ľudia platia rovnako už od roku 2011. Pri súčasnej miere inflácie tak ide len o kozmetické úpravy. „Prvým dôvodom týchto zmien je zaokrúhlenie cien, ktoré súvisí s ukončením jedno- a dvojcentových mincí. Druhým dôvodom je výsledok auditu ministerstva financií, ktorý vzhľadom na nedostatočné finančné krytie odporučil úpravu tých zliav, ktoré stratili svoje opodstatnenie,“ skonštatoval rezort dopravy.

Napríklad cesta medzi Bratislavou a Trnavou stála do konca júna pre osobné vlaky a regionálne rýchliky 2,18 €. Od piatka je to 2,35 €. Ak cestujúci využije na prepravu rýchlik, tak zaplatí 2,55 €, táto cena sa nezvyšovala. Zároveň ak si napríklad na trase Bratislava - Košice cestujúci, ktorý chce cestovať komfortnejšie, vybral 1. triedu, platil doteraz 23,34 €.

Po novom to bude o 1,66 € viac, a to 25 €. Ak pôjdete bez 1. triedy, tak si prichystajte 18,68 €, táto cena sa taktiež nezvyšovala. „Zdôrazňujeme, že nejde o zdražovanie cestovných lístkov - len sa upúšťa od niektorých zliav. Jediné, čo sa reálne zvyšuje, je tarifa za cestovanie 1. triedou, ktorá je však nadštandardnou službou pre bonitných klientov. Ľudí, ktorí denne dochádzajú do práce, sa dotkne minimálne,“ dodali z rezortu.