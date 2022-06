Heger na summite v Bruseli: Slovensko podporí štatút kandidátskej krajiny pre Ukrajinu

Ukrajina je pre Slovensko dôležitá nielen z hľadiska ekonomického rozvoja, ale aj z bezpečnostného hľadiska.

Slovensko preto plne podporuje myšlienku, aby bol Ukrajine udelený štatút kandidátskej krajiny na vstup do Európskej únie (EÚ). Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal pred začiatkom dnešného samitu Európskej rady, ktorý sa koná v Bruseli.

„Sme za to, aby bol štatút kandidátskej krajiny udelený aj Moldavsku, a chceme dopomôcť aj Gruzínsku, aby sa mohlo čo najrýchlejšie ocitnúť na ceste do európskej rodiny,“ povedal. Doplnil, že Slovensko má bohaté skúsenosti s reformami, ktoré muselo podstúpiť pred svojím vstupom do EÚ. Vie tak týmto krajinám pomôcť v nastavení legislatívy a pri implementácii týchto reforiem.

Premiér zdôraznil, že už teraz mobilizuje na Slovensku podnikateľský sektor, zamestnávateľov a obchodné komory, aby našli spôsob, ako môže byť Slovensko zapojené do rekonštrukcie Ukrajiny. „Naše firmy z toho môžu benefitovať a výrazne pomôcť Ukrajine. Ak sa nám podarí zdvihnúť úroveň Ukrajiny, tak bude ekonomicky prosperovať aj celé východné Slovensko."