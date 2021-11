Slovenská kapacita! Michal Fečkan patrí medzi najcitovanejších matematikov sveta

Medzi jedno percento najcitovanejších matematikov sveta patrí Michal Fečkan z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Hovorkyňa UK Lenka Miller priblížila, že slovenský matematik získal prestížne ocenenie Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika za viac ako 3 300 citácií jeho publikácií. Tohtoročný zoznam najcitovanejších vedcov zahŕňa 6 602 vedcov z viac ako 70 krajín v rôznych odboroch. Ich publikácie patria k jednému percentu najcitovanejších v databáze Web of Science. Zoznam zverejňuje spoločnosť Clarivate, ktorá vlastní a prevádzkuje kolekciu vedeckých zdrojov vrátane databázy Current Contents.

Fečkan vníma ocenenie ako poctu pre svoju vedeckú prácu. „Matematiku robím hlavne preto, lebo ma baví a viem sa v nej realizovať. Ale tiež potrebujem odozvu na moju prácu a toto zaradenie mi potvrdzuje, že moje snaženie má zmysel. Potom to chápem ako vďaku pre moju rodinu, akadémiu a univerzitu, že som mohol a môžem vedecky pracovať. Bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Teda vnímam to dosť komplexne, ale hlavne kladne a s pokorou,“ reagoval. Fečkan sa odborne zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami a prínos mal aj v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Tiež je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017 a jeho Hirschov index je 28.

Slovenský matematik získal ocenenie Highly Cited Researcher prvýkrát v roku 2019 a v roku 2021 si tento úspech zopakoval. Okrem neho sa však na zoznam tento rok dostali aj ďalší slovenskí vedci. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dvoch zástupcov – Mariána Brestiča a Mareka Živčáka. Štvrtou vedkyňou zo Slovenska je Kaudia Jomová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Česko má v rankingu desať vedcov, rovnako Poľsko aj Rakúsko, z Maďarska sa na zozname umiestnili traja. Najväčšie zastúpenie výskumníkov má USA – 2 622, Čína – 935 a Veľká Británia – 492.