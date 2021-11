Krajniakovo nové riešenie: Ako povolia firmám kontrolovať očkovanie?! Kompetentní reagujú

Rekordné čísla novonakazených nútia vládu rozmýšľať o ďalších opatreniach na zastavenie preplnenia nemocníc.

V čiernych okresoch nefungujú mnohé prevádzky ani hotely, keďže podľa COVID automatu musia byť zatvorené. Očakáva sa, že konzílium odborníkov poskytne výhody očkovaným ľuďom, pre ktorých by tieto služby mohli byť dostupné. Podmienkou však má byť, že očkovaní budú aj zamestnanci podnikov. Doteraz však nie je možné zo strany firiem kontrolovať, ktorý zamestnanec už dostal vakcínu. Minister práce Milan Krajniak (48) avizuje zmenu.

Pandemická situácia je zlá a s ňou prichádza aj zatváranie podnikov. Pre mnohých podnikateľov to znamená úplne ukončenie ich činnosti. Zamedziť stratám má pomôcť aj kontrola zamestnancov a ich očkovania. „Podľa našich analýz sa to bez zmeny zákonnej legislatívy najlepšie dá urobiť tak, že jednotlivé sektory ekonomiky alebo spoločnosti si už dnes upravujú svoje podmienky v jednotlivých COVID semaforoch,“ uviedol minister Krajniak. „Toto by som odporúčal, aby každý, kto to potrebuje, si vo vlastnom segmente pripravil takúto vlastnú verziu COVID automatu a tam si upravil to, čo potrebuje,“ dodal Krajniak.

Vysvetlil, že vyžadovať od zamestnancov informáciu o tom, či sú, alebo nie sú očkovaní celoplošne, je pracovnoprávnym problémom a ako príklad dal zamestnanca na home office. „Vy nemáte právo od neho žiadať informáciu, či je, alebo nie je zaočkovaný, lebo to nemá žiadnu legitimitu,“ doplnil Krajniak.

Nechá to na hygienu

Riešením by podľa ministra Krajniaka boli nariadenia vlády alebo vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Aký majú k podobným zmenám postoj hygienici, ktorí by to mali upravovať? „Povinnosť preukazovať sa v režime OTP pri vstupe do zamestnania je v súčasnom legislatívnom nastavení možné nariadiť len v čase núdzového stavu, ktorý vyhlasuje vláda SR na základe ústavného zákona. Zastávame názor, že mimo núdzového stavu môže byť táto povinnosť nariadená len po zmene príslušnej legislatívy. Uvedené ministerstvo má možnosti takúto zmenu zabezpečiť novelou príslušného zákona, ktorý má v gescii,“ odpísala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Väčšie kompetencie však žiadajú firmy, aby upravili svoju prevádzku. „Zamestnávateľ nemá právomoc zisťovať bližšie údaje ohľadom vakcinácie svojich zamestnancov, pokiaľ mu tieto údaje neposkytnú dobrovoľne, a to je kameň úrazu,“ uviedla Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ. „Na to, aby zamestnávatelia mohli kontrolovať, či je zamestnanec zaočkovaný proti COVID-19, nepostačuje vydať usmernenie alebo vyhlášku, muselo by to byť podľa nášho názoru zakotvené v Zákonníku práce. Pri tom všetkom ale treba brať do úvahy fakt, že očkovanie je dobrovoľné. Takže, aj ak by sa zamestnávateľ dozvedel, či je jeho zamestnanec očkovaný, alebo nie je, nemôže prakticky urobiť žiadne kroky, ktorými by zvýhodňoval jednu skupinu zamestnancov na úkor inej,“ myslí si Tibor Gregor z Klubu 500.