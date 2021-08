Lekárska komora sa ostro ohradila k navrhovanej zmene: Nevylučuje ani ohrozenie zdravia starších!

Predpisovanie receptu bez uvedenia konkrétneho lieku prinesie do systému zdravotníctva chaos.

Nemá svoje opodstatnenie, neušetrí peniaze a nebude v prospech pacienta. Tvrdí to Slovenská lekárska komora (SLK) v reakcii na navrhovanú novelu zákona o liekoch, ktorá by zaviedla povinnú generickú preskripciu bez uvádzania konkrétneho názvu lieku. V stredu o tom TASR informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

"Súčasný stav, v ktorom lekári už od roku 2011 povinne predpisujú lieky genericky, ale zároveň môžu v odôvodnených prípadoch uviesť na recept aj konkrétny názov, je z nášho pohľadu dobrý a je hlavne v prospech pacientov," uviedla komora.

Myslí si, že pripravovaná novela zákona bude najmä pre starších pacientov, ktorí užívajú najviac liekov, znamenať zbytočný zmätok, nedorozumenia. Lekárska komora nevylúčila ani ohrozenie ich zdravia. Poukázala tiež na to, že ak pacient dostane každý mesiac liek, na ktorý si už zvykol, no v inom balení, hlavne u starších to môže viesť k dezorientácii a môže to narušiť aj priebeh liečby.

Komora hovorí, že lekár najlepšie pozná svojho pacienta, vie, aké lieky užíva, a teda dokáže aj najlepšie posúdiť prípadnú kontraindikáciu s inými liekmi. "Aj pri generikách s tou istou účinnou látkou môžu byť rozdiely v účinkoch i vzájomných interakciách medzi jednotlivými liekmi, ktoré pri liečbe pacienta môže posúdiť len jeho lekár. Týmto spôsobom teda prácu lekárov iba sťažíme, pretože väčšina pacientov nevie lekárovi povedať presný názov lieku, ktorý užíva," povedala.