Bývalý český hokejista hodnotí národný tím: Za neúspechom je Pešán!

Povedal to celkom jasne. Olympijský víťaz a štvornásobný majster sveta v hokeji, bývalý skvelý český hráč Martin Procházka (49), naložil českému trénerovi Filipovi Pešánovi.

Práve jemu kladie hráč, ktorý si zahral NHL v drese Toronta, vinu za neúspech českého národného tímu na svetovom šampionáte v Rige.

"Neustále prehadzovanie zostavy sa mi vôbec nepáči. Je to odraz toho, ako sme nakoniec dopadli. Jednoznačne za tým vidím trénera Pešána," nedával si servítku pred ústa strelec rozhodujúceho gólu vo finále MS 1996 vo Viedni.

"Prišli hráči z NHL, začalo sa so zostavou hýbať. Vniesol do toho chaos a ten bol potom celý turnaj," dodal.

Procházka si myslí, že na ťahu je teraz zväz, ktorý by mal vyvodiť dôsledky neúspechu. "Je to na zväze, akú má predstavu. Neúspech by sa mal každopádne vyhodnotiť a vyvodiť nejaké dôsledky. Nemali sme zlých hráčov určite. Mali sme v Rige jedných z najlepších hokejistov, čo na šampionáte mohli hrať. Je potrebné to riešiť inde, nie v hráčoch," myslí si Procházka.