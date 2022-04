Mária sa naučila zdobiť kraslice od tety, teraz vytvára malé unikáty: Každé maľované vajíčko je originál

Zdobiť kraslice sa Svidníčanka Mária Kravcová naučila od svojej tety v rodnej obci Vyšný Orlík. Každé jedno vajíčko je podľa jej slov originál. Kým ho dokončí, trvá jej to približne hodinu.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Moje začiatky boli v detstve, keď som pozorovala svoju tetu, ktorá na šparheti, tak sme volali piecku na ktorej sa roztápal vosk, maľovala vajíčka. Chodila som k nej, pozerala som a ako prichádzali roky, tak ju začali bolieť ruky, ako aj hlava od vosku, tak povedala, že už maľovať vajíčka nebude. Skúsila som to a robím to doteraz," priblížila pre TASR Kravcová. Venuje sa len voskovej technike. Slepačie alebo kačacie vajíčka zdobí biele alebo po tom, ako ich zafarbí v odvare z cibuľových šupiek nahnedo. Má však i zelené, ktoré sú prírodné.

"Istá pani mi povedala, že má sliepky, ktoré nesú zelené vajíčka a že ich nepotrebuje. Pre mňa to bol nový získaný materiál, tak ich používam a veľmi sa mi páčia. Vajíčka zdobím prepáleným voskom a kombinujem to olejovou farebnou voskovkou. Dokončenie jedného vajíčka mi trvá približne hodinu vrátane toho, kým si vymyslím vzor. Ani jedno nie je rovnaké, každé je svojím spôsobom originál," vysvetlila Kravcová.

Pri zdobení sa venuje i náboženskej tematike. "Píšem aj azbukou slová Christós voskrése! Voístinu voskrése!, aby ľudia nezabúdali, že to nie je len dekoračný predmet, ale má to aj hlbší zmysel," povedala. Zdobeniu kraslíc sa venuje takmer 50 rokov. Odvtedy sa jej tvorba dostala na Ukrajinu, do Poľska, Rakúska, Česka, Nemecka, Veľkej Británie, Kanady a Spojených štátov amerických.

Učila i svojich dvoch synov a dcéru. "Synovia ich maľovali takisto voskom a dcéra robila vyškrabované. Vajíčko sme dali do farby a potom hrotom vyškrabovala všelijaké vzory. Momentálne na to nemá čas, ale možno raz v tom bude pokračovať," doplnila Kravcová. Ako povedala, v Slovenskom národnom múzeu Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, v ktorom pracuje, si môžu deti do konca apríla v rámci tvorivej dielne vyskúšať maľovanie kraslíc. V súčasnosti majú i tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny, ktoré utiekli so svojimi blízkymi pred vojnou.