Porazila Serenu a naštvala deblovú partnerku: Ak nevládze, nech nehrá profesionálne!

Francúzska tenistka Harmony Tanová odstúpila v stredu zo štvorhry na grandslamovom Wimbledone.

Urobila tak len niekoľko hodín po svojej výhre nad Američankou Serenou Williamsovou v 1. kole dvojhry. Niekdajšiu svetovú jednotku zdolala v troch setoch 7:5, 1:6 a 7:6 (7). Svoje rozhodnutie odôvodnila zranením stehna, čo nahnevalo jej deblovú partnerku Tamaru Korpatschovú.



"Ráno mi to oznámila v správe. Som veľmi smutná, sklamaná a tiež nahnevaná, že nemôžem hrať svoj prvý deblový grandslam," neskrývala rozhorčenie Korpatschová na sociálnej sieti Instagram. "Je to naozaj nespravodlivé. Ona ma pred turnajom pozvala do štvorhry, nie ja ju. Ak nevládzete po trojhodinovom zápase z predošlého dňa, nemôžete hrať profesionálne. To je môj názor," pokračovala nemecká tenistka.

Dvojica mala v stredu nastúpiť proti Ukrajinke Nadiji Kičenokovej a Rumunke Raluce Olaruovej. Tanová by sa mala vo štvrtkovom 2. kole singla stretnúť so Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou.