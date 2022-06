Nadalov plán je odhalený: Pozrite, čo prezradil jeho tréner Moya

Hoci ho chronická bolesť v nohe limituje, stále má najvyššie ambície. Tréner Rafaela Nadala (36) Carlos Moya pre Eurosport povedal, že španielsky tenista môže dosiahnuť pravý Grandslam, teda vyhrať všetky štyri grandslamy v jednej sezóne!

Nadal napriek zraneniu chodidla triumfoval na Australian Open aj Roland Garros a na historický zápis bude musieť vyhrať Wimbledon aj US Open.

„To je reálny cieľ. Rafa je momentálne jediný, komu sa to môže podariť. Nie je to prvýkrát v jeho kariére, čo môže o tom premýšľať, no my to vnímame ako niečo vzdialené. Prešiel len do polovice. K tomu cieľu sa musíme postupne posúvať, ale to nie je prvoradá úloha, aj keď to neopustíme," povedala Moya.

Len dvaja tenisti vyhrali kalendárny Grandslam v histórii - Don Badge v roku 1937 a Rod Laver, ktorý uspel dvakrát - v rokoch 1962 a 1969.