Osakovej rýchly koniec na Roland Garros, Wimbledon možno hrať nebude

Japonská tenistka Naomi Osaková (24) sa s účinkovaním na Roland Garros rozlúčila už v 1. kole dvojhry. Štvornásobná grandslamová šampiónka prehrala s nasadenou dvadsaťsedmičkou Američankou Amandou Anisimovovou 5:7 a 4:6. Osaková spravila 29 nevynútených chýb vrátane ôsmich dvojchýb.

Japonka sa vlani v Paríži postarala o rozruch, keď pred zápasom 2. kola odstúpila z turnaja. Osaková sa po víťaznom vstupe odmietla zúčastniť na pozápasovej tlačovej konferencii, za čo si od organizátorov vyslúžila pokutu 15.000 USD.

Osaková po pondelňajšej prehre naznačila, že možno vynechá Wimbledon. Nepáči sa jej totiž, že hráčky nezískajú do svetového rebríčka žiadne body. WTA a ATP reagovali týmto krokom na rozhodnutie organizátorov Wimbledonu, ktorí zakázali štart ruským a bieloruským tenistom. Dôvodom je ruská invázia na územie Ukrajiny.

"Som typom hráčky, ktorú motivuje získavanie bodov. Vďaka ním si môžem polepšiť vo svetovom rebríčku. Nie som si stopercentne istá, či za danej situácie absolvujem trávnatú sezónu vrátane Wimbledonu," povedala Japonka.

Najvyššie nasadená Poľka Iga Swiateková postúpila suverénne do 2. kola. Šampiónka z roku 2020 deklasovala Ukrajinku Lesiu Curenkovú 6:2, 6:0 a natiahla víťaznú sériu na 29 zápasov. "Bol to z mojej strany veľmi dobrý zápas. Dvorec Philippa Chatriera mám rada. Hrali sme pod zatiahnutou strechou, ale vôbec mi to neprekážalo. Viem, že moja víťazná šnúra nepotrvá večne, no chcem, aby bola čo najdlhšia. Naplno sa sústredím na tenis a na moju hru, štatistiky a čísla sú druhoradé," uviedla Swiateková v prvom interview priamo na kurte.

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:2, 6:0, Amanda Anisimovová (USA-27) - Naomi Osaková (Jap.) 7:5, 6:4, Petra Kvitová (ČR-32) - Anna Bondárová (Maď.) 7:6 (0), 6:1, Martina Trevisanová (Tal.) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:0, 6:2, Andrea Petkovičová (Nem.) - Oceane Dodinová (Fr.) 6:4, 6:2, Čeng Čchin-wen (Čína) - Maryna Zanevská (Belg.) 6:3, 6:1, Daria Savilleová (Austr.) - Valentini Grammatikopoulouová (Gr.) 6:1, 6:2.