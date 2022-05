Majiteľ ViOn-u Zl. Moravce Viliam Ondrejka o trénerovi Jánovi Kocianovi: V minulosti mi šéfoval jeho otec, teraz ja jemu

Karta sa obrátila. Zaujímavé pozadie má angažovanie bývalého reprezentačného trénera Jána Kociana (64) do futbalového klubu ViOn Zlaté Moravce, ktorý patrí Viliamovi Ondrejkovi (60).

V minulosti totiž úspešnému podnikateľovi ešte ako mladému pracovníkovi miestneho Calexu šéfoval dnes už nebohý otec novopečeného zlatomoravského kouča, ktorý má pred sebou obrovskú výzvu. Zachrániť v baráži pre klub najvyššiu súťaž.

Hoci do konca ligového ročníka chýbajú ešte dve kolá, už dnes je jasné, že Zlaté Moravce budú hrať o udržanie sa v najvyššej súťaži baráž. Impulzom, ktorý nakopne mužstvo, je výmena na poste trénera, keď namiesto Ľuboša Benkovského prichádza na lavičku skúsený Ján Kocian, bývalý výborný futbalista a reprezentačný tréner (2006 - 2008). „Majiteľ klubu ma oslovil, či by som pomohol so záchranou mužstva v najvyššej súťaži. Mal som síce rozrobené angažmány v Ázii a v Afrike, ale keby som do toho nešiel, tak by som si to vyčítal. Som rodákom zo Zlatých Moraviec, máme rodičovský dom v neďalekých Topoľčiankach a navyše sa od mládeneckých čias poznám s majiteľom klubu.

Keď ma oslovil, povedal mi, že v mužstve nie sú nezhody, netvoria sa žiadne skupinky, len tím potrebuje pred rozhodujúcimi zápasmi naštartovať. Urobím všetko pre to, aby sa pre ViOn liga zachránila,“ povedal pre Nový Čas Ján Kocian.

K jeho angažovaniu sa vyjadril aj majiteľ klubu Viliam Ondrejka, ktorý je nadšený, že bývalý reprezentačný kouč kývol na jeho ponuku. „Janka poznám ako skvelého futbalistu, trénera a najmä človeka. Za všetko hovoria jeho úspechy a v tomto regióne je legendou. Z tohto dôvodu som stavil na neho a verím, že to dobre dopadne. Kuriozitou je, že keď som ešte nepodnikal a pracoval ako mladý chlapec v Calexe, šéfoval mi jeho otec. A dnes mu budem ja,“ usmieval sa Viliam Ondrejka. „A keď to dobre dopadne, mám pre Janka prichystané prekvapenie,“ dodal šéf zlatomoravského futbalu.

V baráži proti jeho B. Bystrici

Ján Kocian pred odchodom do Nemecka hrával dlhé roky za Banskú Bystricu, s ktorou sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretne ViOn v baráži. „To je to najhoršie, čo sa mohlo stať. Mám tu trvalý pobyt, poznám tu veľa ľudí a Bystrici už liga dvakrát tesne ušla. Teda zlá konštelácia. Ale dnes som tu pre Zlaté Moravce a nič iné ako záchranu si nepripúšťam,“ povedal bývalý reprezentačný kouč.