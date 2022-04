Legenda F1 sa poriadne obula do Lewisa Hamiltona: Určite neustále fňuká, myslí si

Aktuálny ročník Formule 1 zatiaľ stajni Mercedes veľmi nevychádza a ani aj samotnej hviezde Lewisovi Hamiltonovi (37). Práve k nemu sa vyjadril dvojnásobný majster sveta Mika Häkkinen (53), ktorý sa snaží odhadnúť, akým smerom sa bude uberať kariéra britského pretekára.

Podľa Fína nie je vôbec vylúčené, že by Hamilton po konci sezóny mohol zmeniť tím. A to aj vzhľadom na to, že momentálne sa viac darí jeho tímovému kolegovi. George Russell je v poradí jazdcov na druhom mieste, zatiaľ čo sedemnásobný šampión je až piaty.

„Pre Lewisa je to veľmi ťažké, čo je vidieť. Russell do Mercedesu neprišiel kvôli tomu, aby bol dvojkou a prehrával. Je tam z toho dôvodu, aby zo seba vydal to najlepšie a jedného dňa sa stal majstrom sveta. Rozhodne sa svojmu skúsenejšiemu kolegovi nebude klaňať," rozrozprával sa 53-ročný bývalý jazdec pre web GiveMeSport.

„Som si ale istý, že Lewis je z celej situácie stále otrávený. Musí to byť pre neho ťažké, keď ho poráža George. Obávam sa, že to bude pre neho naozaj ťažká sezóna," zamyslel sa legendárny Fín.

„Zaujímalo by ma, ako sa Lewis správa na tímových schôdzkach. Stavím sa, že trucuje, čo si viem živo predstaviť. Je tam určite množstvo fňukania a sťažovania," obul sa Häkkinen do povahy jedného z najlepších pilotov všetkých čias.