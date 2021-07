Marpo zaťal do živého a Karlosovi odkazuje: Na rozdiel od teba, nečakám na KO 30 rokov!

Otakar Petřina (36), známy pod prezývkou Marpo, posiela svojmu sokovi v boxerskom zápase Karlosovi "Terminátorovi" Vémolovi tvrdý odkaz.

Organizácia OKTAGON MMA nedávno oznámila veľkú bombu. Koncom kalendárneho roka sa odohrá boxerský zápas medzi Otakarom "Marpom" Petřinom a Karlosom "Terminátorom" Vémolom.

Marpo si tento súboj vyžiadal už dávnejšie, keď poukazoval na Karlosovu nekomplexnosť a slabiny v postoji.

Marpo je bývalý thajboxer, aktuálne je známy ako reper či hudobník. Patrí medzi najpopulárnejšie osobnosti súčasnej českej hudobnej scény.

Vémolovi sa chce vyrovnať aj v trash talku a potvrdil to nedávno v podcaste iSport Fight!

„Karlos je kam vietor, tam plášť. Raz je to A, potom B, ale myslím, že nepočíta s tým, že aj v trash talku bude mať veľmi obstojného protivníka,“ vyhlásil Marpo.

36-ročný hudobník však dodáva jedným dychom, že aj v slovných prestrelkách by mali existovať určité hranice.

„Môžeme do seba rýpať, ako chceme, rovnako ten rešpekt k sebe máme. Sú hranice typu deti, rodina. Do toho by som sa vôbec nepúšťal, nemám právo súdiť, ako niekto vychováva deti."

Marpo netají, že tvrdý chlapík nie je len navonok, ale aj vo svojom vnútri a neraz sa niečo zomlelo aj na ulici. Prezradil, ako to dopadlo, keď mu na diskotéke niekto povedal, že mu auto určite kúpil jeho "zasraný tatko".

„Tak som ho chytil pod krk, prebehlo nejaké koleno, ale nič veľkého."

Papierovo je Marpo favoritom, aj keď ako sám tvrdí, radšej by bol v úlohe podceňovaného. No vie, že sa proti najznámejšiemu českému MMA bojovníkovi má v boxe čím presadiť.

„Mám deväť zápasov v muay thai, šesť výhier, tri KO. Ja som teda tridsať rokov na KO čakať nemusel."