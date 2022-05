Špičkový entomológ Gabzdil našiel vzácne dlhániky: Sexujuci párik chrobákov potvrdil informáciu, ktorá poteší!

Slovenský entomológ Rudolf Gabzdil (62) má skvelú správu pre Zemplín. Pri pozorovaní hmyzu na rieke Latorica objavil sexujúci párik dlhánika štíhleho, ktorého pozorovanie je na našom území vzácne, no veľavravné. Jeho výskyt v lokalite hovorí o absolútne bezchybnej a čistej vode.

Známy slovenský entomológ Rudolf Gabzdil (62) popri pozorovaní chrobákov v Chránenej krajinnej oblasti Latorica spozornel, keď vo vode mŕtveho ramena neďaleko Veľkých Kapušian spozoroval dva zelené chrobáčiky, ako sa oddávajú páreniu. „Identifikoval som tu dlhánika štíhleho, vedecky Lixus paraplecticus. Do tejto skupiny zaraďujeme cca 20 rôznych druhov a patrí medzi vzácne druhy. Je raritný tým, že kým všetky ostatné druhy žijú v tráve alebo stepiach, tento druh obľubuje najmä vodu, do ktorej sa potápa až 20 cm pod hladinu. Práve tu prebieha aj jeho párenie,“ opísal Gabzdil.

Životné prostredie v top stave

Po tom, čo hmyzí pár vyrušil pri plodení potomstva, neostal chrobák svojej povesti nič dlžný. „Spoločne sa v rýchlosti so samičkou potopili hlboko pod vodu,“ prezradil entomológ, podľa ktorého je pozorovanie tohto hmyzu vzácnosťou. „Dnes je už len zopár lokalít, kde by ešte mohol byť tento chrobák zaznamenaný. V susednom Česku napríklad ostal už iba vo dvoch lokalitách,“ uviedol Gabzdil. Pozorovanie chrobáka s potápačskými sklonmi je podľa entomológa veľmi dôležitým ukazovateľom. „Výskyt a pozorovanie dlhánika štíhleho znovu potvrdili výnimočnosť Chránenej krajinnej oblasti Latorica, nakoľko tento chrobák do špinavej vody nepôjde. Signalizuje to ideálnu čistotu vody, ale aj okolitého životného prostredia. Musí mať skutočne prirodzené a zdraviu vyhovujúce prostredie, aby tam žil, čo je skvelá známka pre túto chránenú oblasť,“ uzavrel.

Dlhánik štíhly (Lixus paraplecticus)

Dĺžka tela: 10,5 - 18 mm

Rozšírenie: Európa, Blízky východ, Stredná Ázia a Sibír

Patrí do čeľade: Curculionidae

Evidovaný ako: vzácny ohrozený druh

