Snívajú sa aj vám tieto 4 najbežnejšie nočné mory? Expertka prezradila, čo znamenajú

Sú bežným javom, ale môžu byť mimoriadne znepokojujúce.

Mnohí ľudia majú problémy so spánkom. Popredná odborníčka na sny a autorka bestsellerov Theresa Cheungová odhalila pre The Sun štyri najbežnejšie nočné mory, no zdôraznila, že by vám nemali nevyhnutne dávať dôvod na obavy alebo strach.

„Každý jeden sen je jedinečný a nezvyčajný. Neexistuje nič také ako „zvyčajná“ nočná mora, dokonca ani tie s bežne uvádzanými témami nočných môr. Tieto sny znamenajú, že vo vašom súčasnom bdelom živote sú pocity alebo situácie, ktoré máte problém úplne spracovať. Nemali by ste sa báť nočných môr. Predstavte si nočné mory ako formu silnej lásky," povedala Cheungová.

Ak podľa odborníčky snívate o šokujúcich obrazoch, je to preto, že vaša myseľ vie, že je pravdepodobnejšie, že si ich vybavíte a premýšľate o ich význame viac v porovnaní s každodennými snami.



Ktoré sú najčastejšie nočné mory a čo vlastne znamenajú?