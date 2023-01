Kurióznu lúpež prekazila až polícia: Čo sa snažili muži ukradnúť zo železničného múzea?!

Dvaja zlodeji sa pokúšali ukradnúť elektrické káble z historického rušňa v železničnom múzeu v Bratislave. Poverený policajt vzniesol obvinenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva 39-ročnému Mariánovi K. z okresu Gelnica a 27-ročnému Jakubovi Ž. z Bratislavy.

Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v utorok 10. januára krátko po 21:30 vyslali hliadku do areálu Železničného múzea SR v Bratislave, kde sa mali pohybovať neznáme osoby v blízkosti odstavených železničných vozňov.

Policajti po príchode do múzea zadržali dvoch mužov, ktorí sa nachádzali vo vnútri historického rušňa. Muži po predchádzajúcej dohode vnikli do areálu múzea a následne do odstaveného rušňa, v ktorom poškodili viac ako dvetisíc metrov elektrických káblov a 444 metrov káblov chceli odcudziť.

Týmto spôsobili poškodením škodu vo výške viac ako 17-tisíc eur a krádežou škodu vo výške takmer 18-tisíc eur. Oboch mužov eskortovali na policajné oddelenie, kde zistili, že jeden z nich bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý za krádež. Mužov umiestnili v cele policajného zaistenia.