Drsné obvinenia Číny voči NATO: Aliancii poslali tvrdé slová, takto reagujú na sankcie Západu

Čína v stredu vyzvala Severoatlantickú alianciu, aby sa vzdala spôsobu myslenia z čias studenej vojny a nevyvolávala konflikty vo svete. Uviedol to hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien v čase konania summitu NATO v Madride. Správu priniesla agentúra AP.

Aliancia by sa podľa neho tiež mala vzdať svojej praxe vytvárania nepriateľov a nepokúšala sa rozložiť Áziu a celý svet, ako to urobila v Európe. Hovorca rezortu čínskej diplomacie obvinil členské štáty NATO z vytvárania napätia a vyvolávania konfliktov posielaním bojových lodí a lietadiel k ázijskej pevnine a do oblasti Juhočínskeho mora.

Čao Li-ťien tak nepriamo reagoval na nedávne zachytenie kanadského prieskumného lietadla čínskou stíhačkou v medzinárodnom vzdušnom priestore. Ottawa tvrdí, že Peking pri tomto zásahu nedodržal medzinárodné normy leteckej bezpečnosti. Čína označila pravidelné prieskumné lety Kanady, ktorá je členským štátom NATO, v blízkosti čínskeho územia za provokácie ohrozujúce národnú bezpečnosť Číny.

Čao tiež kritizoval sankcie Západu voči Rusku za vojnu na Ukrajine, ktorú Peking odmieta odsúdiť či označiť za akt agresie.