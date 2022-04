ONLINE Vojna na Ukrajine: Ukrajinskí vojaci sa dostávajú do protiútoku, Rusi sa začínajú sťahovať z niektorých území

08:22 Ruské rakety zasiahli v noci na dnešok infraštruktúrne aj iné ciele v stredoukrajinských mestách Poltava a Kremenčuk. Doteraz nie je zrejmé, či si vzdušné údery vyžiadali obete. Informoval o tom dnes na komunikačnej platforme Telegram šéf Poltavskej oblasti Dmytro Lunin.

"Okolo druhej hodiny rannej boli dva infraštruktúrne objekty v meste Poltava napadnuté najmenej štyrmi raketami. Čo sa týka mesta Kremenčuk, tam o šiestej hodine ráno podľa predbežných informácií zaútočili tri lietadlá na priemyselné objekty," dodal Lunin.

08:20 Šéf Ukrajinskej jazdeckej federácie Michajlo Parchomčuk sa na utrpenie zvierat, o ktoré sa staral celý svoj život, nemohol pozerať. Muž, ktorý žije v Belgicku, sa na druhý deň po vypuknutí vojny vypravil do vlasti, napísala agentúra Reuters. Do štvrtého dňa od zahájenia ruskej invázie mal vybudovanú sieť desiatok dobrovoľníkov a založil charitatívnu organizáciu na záchranu opustených ukrajinských koní. Charitatívna organizácia tak zachránila už viac ako 100 koní. Niektorí z nich sa predtým potulovali po krajine, ďalší ich majitelia nechali v maštaľoch.

V súčasnej dobe je v provizórnych stajniach charitatívnej skupiny na 40 zachránených zvierat. Na charitu sa pritom denne obracajú cez sociálne médiá ďalší majitelia koní s prosbou o záchranu ich opustených zvierat.

08:16 Pracovná skupina amerického ministerstva spravodlivosti, ktorá sa zameriava na odhaľovanie a stíhanie majetku ruských oligarchov, našla dôkazy o pokusoch vyhnúť sa sankciám alebo ešte vopred presunúť majetky kvôli prípadným sankciám. V piatok o tom informoval šéf tejto skupiny Andrew Adams, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters. Viac čítajte tu.

08:08 Ruské jednotky sa úplne stiahli z černobyľskej jadrovej elektrárne, uviedli ukrajinské médiá s odvolaním sa na štátnu spoločnosť Enerhoatom, ktorá v krajine prevádzkuje atómové elektrárne. Viac čítajte tu.

07:45 Ruskí diplomati sa vysmiali výzve, ktorú im v piatok adresovalo české ministerstvo zahraničia. Ruských diplomatov v dokumente vyzvalo, aby neslúžili režimu prezidenta Vladimira Putina. Ruské vyslanectvo v Ženeve na twitteri poďakovalo za "veľkorysú ponuku" a dodalo, že ruskí diplomati majú dostatok svedomia, uviedol spravodajský server BBC News.

"Máme dosť svedomia a tiež schopnosť rozpoznať americké mopsíky, keď nejaké vidíme," uviedlo ruské vyslanectvo v Ženeve na adresu českých diplomatov.

Thanks for the “generous offer”, @CzechMFA, but we’ll pass. We have plenty of conscience and already maintain the capacity to recognize an 🇺🇸 lapdog, when we see one 👇 https://t.co/ICirPJYN39 pic.twitter.com/51vTH40qPG