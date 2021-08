Masturbácia sa mu mohla stať osudnou: Muž po vyvrcholení takmer zomrel, v nemocnici strávil 2 týždne

Muž z Japonska, ktorý masturboval niekoľkokrát denne, utrpel mozgovú príhodu po ejakulácii.

Po necelých dvoch týždňoch bol prepustený z nemocnice. Ako píše Daily Star, samotár po intenzívnej masturbácii takmer zomrel, keď v tesnom okamihu po ejakulácii utrpel mozgovú príhodu. 51-ročného Japonca začala po vyvrcholení neskutočne bolieť hlava. Začal zvracať a následne išiel do nemocnice, kde lekári potvrdili, že pri čudnej nehode utrpel mozgovú príhodu.

V lekárskej správe sa uvádza, že nemenovaný muž masturboval niekoľkokrát denne, keď ho jeho zvyk minulý rok takmer zabil. Opisovalo sa v nej, ako si lekári v univerzitnej nemocnici v Nagoji všimli, že muž mal nízky krvný tlak a po príchode bol dezorientovaný, čo naznačuje mŕtvicu. Lekári vykonali CT vyšetrenie, ktoré odhalilo, že utrpel krvácanie do mozgu – život ohrozujúci typ mozgovej príhody. Tá bola spôsobená prasknutím cievy v mozgu.

Doktor Masahiro Oomura a jeho kolegovia nedokázali vysvetliť, ako mohol utrpieť mozgovú príhodu z masturbácie. Prípadovú správu publikovali v časopise Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease. Jeden z lekárov uvádza, že prasknutie aneuryzmy, ktoré spôsobilo mozgovú mŕtvicu, sa pravdepodobne spája s náhlym zvýšením krvného tlaku. Ďalej dodal, že sexuálna aktivita rôzneho druhu, vrátane masturbácie, je podľa neho spojená s 3,8% až 14% všetkých prípadov krvácania do mozgu.

Doktor Walsh vysvetľuje, že užívanie liekov či drog, ako je viagra alebo kokaín, počas sexu môže zvýšiť riziko vzniku tohto typu mozgovej príhody. Dodáva, že je lepšie vyhýbať sa fajčeniu, rekreačným drogám a sledovať svoj krvný tlak, než úplne sa vyhýbať sexu. K nešťastiu môže dôjsť aj pri fyzickej námahe.

Podobný incident sa odohral i na Taiwane v roku 2017, keď 22-ročný študent zomrel na mozgovú príhodu pri sexe so svojou priateľkou.