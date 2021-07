Šťastní výhercovia druhého kola súťaže Konečne je ČAS na dovolenku: Vyhrali sme parádne zájazdy

Roky kupujú Nový Čas, zapájajú sa do všetkých súťaží a dosiaľ nikdy nevyhrali. Až doteraz. Všetci traja víťazi druhého kola žrebovania súťaže nášho denníka s názvom „Konečne je ČAS na dovolenku“ majú z výhier o to väčšiu radosť! Koho so sebou k moru či do hôr zoberú?

Ostatní čitatelia však nemusia byť smutní, naša súťaž pokračuje ďalej. Posledné súťažné kupóny, ktoré musíte zbierať, uverejňujeme dozajtra. Navyše zajtra, v nedeľu, zverejníme dva kupóny, keďže tento týždeň bol v pondelok štátny sviatok. V poslednom kole súťaže na vás čakajú výhry v podobe pobytu na Rodose v Grécku, pobyt v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej doline a pobyt v Rezort X-Bionic Sphere***** v Šamoríne. Tak neváhajte a hrajte práve teraz, šťastie sa možno usmeje práve na vás.

Manželka o tom ešte ani nevie

Výhre sa potešil Ivan Kolev (70) z Bratislavy. „Manželka ešte nie je doma, teším sa, ako ju prekvapím,“ povedal radostne. Aj on číta Nový Čas pravidelne. „Som z toho taký zmätený, že ani neviem, kde je sever,“ dodal.

Kam pôjde: Grandhotel Starý Smokovec ****, Starý Smokovec

More milujeme a tešíme sa naň

Terézia Zagrapanová (58) z Oščadnice kupuje náš denník roky. „A vždy sa zapájam do každej súťaže,“ hovorí so šťastím v hlase pani Terézia. V Grécku už v minulosti bola aj s manželom, a to na Kréte a aj preto sa z výhry teší, lebo majú na túto dovolenku tie najlepšie spomienky. Zahraničie však tento rok pôvodne neplánovali, „Mysleli sme, že pôjdeme do Štúrova ako po iné roky“. Zmena plánu ju však potešila. „Nevieme sa dočkať,“ dodala.

Kam pôjde: Zakyntos, Grécko

Spôsobili ste mi šok

Mária Hužiková (65) z Kežmarku až tak ďaleko nepocestuje, bude to „len“ do Nízkych Tatier, do Demänovskej doliny. Napriek tomu jej výhra spôsobila takú radosť, že ostala dlho v šoku. „Nemohla som uveriť, že sa na mňa usmialo šťastie. Nový Čas kupujeme roky. V sobotu pred týždňom som chcela poslať zozbierané kupóny, no pošta bola zavretá. Tak som tam išla ešte raz v pondelok s tým, že to hádam stihnem poslať do termínu,“ spomínala na okolnosti zapojenia sa do súťaže. Teší sa aj z toho, že dovolenka bude na Slovensku. Pani Mária je síce zaočkovaná, no v januári mala ťažký priebeh ochorenia na covid-19 a tak sa cestovaniu do zahraničia chce ešte nejaký čas vyhnúť.

Kam pôjde: Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina