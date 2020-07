Lekár zdvíha varovný prst: Na toto v lete nezabúdajte a vyhnete sa problémom

Až dve tretiny úrazov sa stanú ľuďom doma. Oproti iným ročným obdobiam ich v lete nie je viac.

Tvrdí to primár interného oddelenia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL a zároveň všeobecný lekár Martin Magera.

Ako povedal, pacientov v lete je približne rovnako ako inokedy. Zmeny však nastávajú s typom zdravotných ťažkostí, s ktorými prichádzajú. "To, že je v lete viac úrazov, by som nepovedal. Štatisticky sa najviac úrazov stane doma, a to až dve tretiny všetkých prípadov. Keďže v práci nastávajú úrazy málokedy, závisí to asi od toho, že či pacienti trávia doma viac alebo menej času," skonštatoval Magera.

U mladých ľudí problém v tom, aby si počas leta ustrážili svoj zdravotný stav, nevidí. "Starší ľudia by si mali dávať pozor na prehriatie a taktiež na konzumáciu rôznych jedál. V lete sa jedlo pre vyššiu teplotu rýchlejšie pokazí a môže spôsobiť ťažkosti. V slnečných dňoch sa nesmie zabudnúť ani na ochranu kože a hlavy," povedal lekár. Doplnil, že na rozdiel od zimy sa v lete vyskytuje viac ochorení gastrointestinálneho traktu.

"Pri vyhýbaní sa týmto ťažkostiam je odporúčané neprijímať neznáme potraviny a konzumovať tie, ktoré sú výzorovo aj chuťovo bezproblémové. Tráviace ťažkosti spôsobujú najmä baktérie, ktoré sa dostanú do tela po kontakte s hnojom, hnojivom či prachom z ulice. Pokiaľ baktérie neodstránime a je ich dostatočné množstvo, prechádzajú do tráviaceho traktu, kde sa rozmnožujú a spôsobujú črevné problémy," zdôraznil Magera.

Čo sa týka príjmu tekutín počas leta, ich objem závisí podľa lekára aj od miery potenia."Pri vykonávaní vyššej fyzickej aktivity je potrebné prijímať aj viac tekutín. Taktiež aj ľudia, ktorí sa viac potia, by tomu mali svoj denný príjem tekutín prispôsobiť. Počas leta sú to štandardne dva a pol až tri litre tekutín," dodal Magera.