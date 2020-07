Zvíťazí nakoniec strach ľudí? Voľby ovplyvnia osud olympiády

Ešte nikdy sa voľby tak nedotýkali osudu olympijských hier! Pri nedeľných voľbách guvernéra Tokia bude v hre aj osud odložených hier.

Všetci protikandidáti súčasnej vládkyne mesta Juriko Koikeovej (76) totiž vytiahli do boja s heslami Zrušme tokijskú olympiádu.

Súčasná guvernérka Juriko Koikeová je podľa prieskumov opäť najväčšou favoritkou a je aj náruživou prívrženkyňou tokijskej olympiády. Vlani kritizovala presun maratónu a chôdze do Sappora, no koronavírusová pandémia všetko zmenila. Každým dňom rastie počet Japoncov, ktorý majú strach z toho, aké dopady môže mať usporadanie odložených OH v roku 2021. Na tieto obavy stavili aj Koikeovej súperi. „Nemáme totiž záruku, že môžu prebehnúť bezpečne, ak nebudeme mať zázračný liek v podobe vakcíny proti koronavírusu,“ povedal Taro Jamamoto (45). Bývalý herec a právnik sľubuje sumu 2,4 mld. eur, ktorá má byť použitá na dodatočné náklady po odklade, rozdeliť medzi obyvateľov japonskej metropoly. Každému Tokijčanovi by sa ušlo viac ako 830 eur. Protikandidátom nahrávajú aj posledné prieskumy verejnej mienky.

Kandidatúra Tokia mala v roku 2013 až neskutočne vysokú podporu obyvateľstva, na jej podporu sa vtedy vyslovilo až 73 % obyvateľov Tokia. Dnes je situácia iná, potvrdil to aj telefonický prieskum agentúry Kjódó a televíznej stanive Tokyo MX, podľa ktorého až 51,7 % obyvateľov je za zrušenie megašportovej akcie. V hre je vraj aj odklad o ďalší rok, čo prezident MOV Thomas Bach i japonský premiér Šinzó Abe donedávna označovali za nemožnú.