Triatlonista Richard Varga sa pobije o olympiádu: Tretry do Tokia už mám!

Z daru má radosť. Najlepší slovenský triatlonista Richard Varga (31) stále ešte nemá účasť na odloženej olympiáde v Tokiu vo vrecku.

Trénuje a netrpezlivo čaká na spustenie kvalifikačného procesu po ukončení pandémie koronavírusu. Doma ale už má cyklistické tretry v národných farbách, s ktorými sa chce na Hrách 2021 pobiť o čo najlepšie umiestnenie! Účastník dvoch olympiád dostal tretry od svojho sponzora.

„Je to špeciálna edícia pre Tokio 2020, boli navrhnuté v decembri 2019. Bohužiaľ, olympiáda by mala byť až o rok, tak si ich budem šetriť. Zatiaľ mám jeden pár, ale postupne by ich malo byť viac. Už sa teším na bicykel a helmu, opäť budú v národných farbách,“ povedal pre Nový Čas Richard Varga.

Počas pandémie si doliečil zranenia a teraz čaká, kedy sa opäť spustia súťaže. Trénujem naplno, koncom augusta by som mal štartovať na majstrovstvách Európy, v hre je aj seriál majstrovstiev sveta, ale bez bodov do olympijskej kvalifikácie a do svetového renkingu,“ vysvetlil majster sveta v akvatlone a uzavrel: „Medzinárodná triatlonová únia rozhodla, že sa musí počkať na uvoľnenie opatrení v cestovaní. Potom by malo byť dvojmesačné hluché obdobie a až po ňom sa rozbehne kvalifikácia. Ale tento rok to už asi bude bez kvalifikačných pretekov.“

Dcérka pomáha s defektom

Varga si počas cyklistického tréningu niekedy vyjde na trať s celou rodinkou. „Raz to týždňa ideme na bicykle aj s manželkou a dcérku si dám do vozíka. Niekedy sa k nám pridajú aj kamaráti. V pondelok som dostal defekt. Malá, keď vidí, že niečo robím, chce hneď pomáhať,“ komentoval fotku na sociálnych sieťach, na ktorej malá Izabela asistuje pri oprave defektu.