Mama syna s Downovým syndrómom je zúfalá: Prečo Marekovi nedovolí štát študovať?

Medzera v zákone alebo zámer? Mnohí rodičia si spolu so svojimi ratolesťami už vychutnávajú letné prázdniny a na školské povinnosti ani len nepomyslia. Emília z Malinova však aj v týchto dňoch musí bojovať o budúcnosť svojho syna s Downovým syndromóm.

Jej Marek napriek tejto diagnóze úspešne ukončil základnú školu so zdravými deťmi, avšak jeho ďalšie vzdelanie je v nedohľadne. Rozčarovaná mama tvrdí, že za to môže nezmyselný školský zákon, podľa ktorého postihnuté dieťa môže navštevovať iba praktickú školu alebo 3-ročný odbor bez ohodnotenia.

Rodičia mentálne znevýhodnených detí bojujú proti legislativnému nastaveniu, ktoré bráni ich deťom získať stupeň vzdelania ISCED 2, čo by im umožnilo pokračovať v štúdiu na bežnej strednej škole. Práve vďaka tomu by totiž mohli mať lepšie vyhliadky na budúcnosť.

„Ak bežné dieťa ukončí základnú školu, tak strednú si môže vybrať podľa svojich záujmov. Dieťa s mentálnym postihnutím túto možnosť nemá,“ približuje problém mama Emília, ktorej syn Marek práve ukončil bežnú základnú školu. „My máme iba štátom dané školy, kam by tieto deti mali ísť, a štát vôbec nerozširuje odbory, o ktoré by malo dieťa záujem,“ dopĺňa rozčarovaná žena.

Štúdium rybárstva

Keďže Marek najviac inklinuje k prírode a zvieratám, uvažovali nad školou, kde by sa naučil kopu vecí. „Keďže bývame v dome, on trávi väčšinu času v záhrade. Neďaleko nás je dedina, kde sa venujú hipoterapii a dokonca majú aj rybársky odbor,“ doplňuje Emília. Zároveň dodáva, že stredná škola, ktorú by mohol Marek navštevovať, je len 10 minút jazdy od ich domu. Pre jej syna je to aj obrovský benefit. „Naučili sme ho cestovať zo školy domov autobusom. Dnes už to zvládne sám,“ priznáva s hrdosťou Emília. Pre milujúcu mamu je veľmi dôležité, aby sa jej syn cítil v kolektíve s bežnými deťmi dobre a naučil sa vytvárať si sociálne väzby.

„Pre nás ako zdravých rodičov je neprípustné, aby nemohol chodiť do triedy medzi bežné deti,“ priznáva sympatická žena, podľa ktorej sa im snaží v ústrety vyjsť aj riaditeľka jednej zo škôl, kam by chceli Mareka zapísať. Nechcú však urobiť žiadny krok mimo legislatívy. „My len chceme, aby bol náš syn právoplatne prijatý na strednú školu. Pokojne tam môže chodiť aj 6 rokov. Ale aspoň vieme, že na konci dostane výučný list, ktorý teraz dostať nemôže, lebo podľa našich zákonov nemá ukončené základné vzdelanie, ale iba prvý stupeň,“ uzatvára Emília, ktorá je odhodlaná urobiť pre vzdelanie svojho syna maximum.

S otázkami, týkajúcimi sa tohto prípadu, sa Nový Čas obrátil aj na ministerstvo školstva, vedy a výskumu. Do uzávierky sa nám však nepodarilo získať odpoveď.

Deti sú diskriminované

Viktor Križo, špeciálny pedagóg

- Školský zákon už desaťročie v rozpore s ústavou a medzinárodnými dohovormi diskriminuje niektoré deti. Ak sa narodíte v znevýhodnenom prostredí alebo ste mali náročný pôrod a iné a váš intelekt je v pásme ľahkého mentálneho postihnutia, tak podľa nášho školského zákona nemáte nárok po skončení základnej školy dostať vysvedčenie o ukončení základnej školy. Po deviatich rokoch snaživého vzdelávania dostane toto dieťa iba vysvedčenie o ukončení prvého stupňa ZŠ. Napriek tomu tieto deti chceme zaradiť do pracovného života, chceme aby nežili len na sociálnych dávkach. Iste, nie každé dieťa musí dosiahnuť stupdeň vzdelania - ukončená základná skola, ale prečo bránime deťom a ich vývinu potenciálu a nedovolíme im tak ako ostatným deťom ukončiť základnú školu.